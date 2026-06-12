Alba Parietti ricorda Silvio Berlusconi: 'Non la pensavamo allo stesso modo in politica, ma ci confrontavamo con educazione e rispetto'

La conduttrice ha dedicato un pensiero all'ex premier in occasione dell'anniversario della sua morte, svelando un retroscena inedito. Il post ha suscitato commenti polemici e accuse di ipocrisia, ma Parietti ha risposto aggiungendo ulteriori precisazioni.

Alba Parietti ha dedicato un pensiero a Silvio Berlusconi in occasione dell'anniversario della sua morte, svelando un retroscena inedito. La conduttrice ha lavorato con Berlusconi per molti anni, ma aveva idee politiche diverse.

Nel suo post su Instagram, Parietti ha sottolineato il rispetto e l'affetto che nutriva per Berlusconi, ma il post ha suscitato commenti polemici e accuse di ipocrisia. Parietti ha risposto ai commenti aggiungendo ulteriori precisazioni, tra cui il fatto che aveva rifiutato due contratti miliardari quando Berlusconi aveva fondato Forza Italia per poter esprimere liberamente il suo pensiero.

Parietti ha anche sottolineato di non essere mai stata parte di lobby politiche e di non aver mai tratto vantaggi da alcuna fazione politica. Ha concluso dicendo che, pur schierandosi sempre in modo inequivocabile, non nega un caro e affettuoso ricordo a Berlusconi





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