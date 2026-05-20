Alba Rohrwacher al Lecco Film Fest per la presentazione di Le occasioni dell’amore

Alba Rohrwacher, interpretato i giovani protagoniste del film drammatico come nella pellicola di Isabel Coixet, parteciperà al Lecco Film Fest per presentare il film Le occasioni dell’amore, introdurlo con il cineasta Stéphane Brizé e prima della proiezione.

Uno dei volti più autorevoli del cinema contemporaneo italiano sarà protagonista di un appuntamento previsto per sabato 4 luglio 2026 assieme al regista Stéphane Brizé.

L’attrice Alba Rohrwacher sarà presente alla presentazione del film Le occasioni dell’amore, che introdurrà insieme al cineasta prima della proiezione. La settima edizione del Lecco Film Fest si prepara ad accogliere così uno dei volti più autorevoli del cinema contemporaneo italiano, previsto per sabato 4 luglio 2026.

La manifestazione promossa da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzata dalla Fondazione Ente dello Spettacolo vedrà la partecipazione di Alba Rohrwacher, protagonista di un appuntamento previsto per sabato 4 luglio assieme al regista Stéphane Brizé. L'attrice che dal 9 ottobre 2025 sarà nelle sale italiane come protagonista del film drammatico diretto da Isabel Coixet, vanta una filmografia da chapeau dal suo debutto risalente al 2004 con 'L’amore ritrovato' di Carlo Mazzacurati





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