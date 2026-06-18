Albania: mobilitazione di massa contro il progetto turistico a Sazan e Vjosa-Narta

Una grande mobilitazione popolare, denominata Flamingo Revolution, è sorta in Albania per protestare contro un ampio progetto di sviluppo turistico nelle aree naturali di elevato valore ecologico dell'isola di Sazan e del delta del fiume Vjosa-Narta. Le proteste sono scoppiate dopo l'ingresso non autorizzato di ruspe nell'area protetta, con la distruzione di habitat cruciali. Il coinvolgimento di investitori internazionali, tra cui Jared Kushner, e il sostegno del governo attraverso modifiche legislative hanno sollevato interrogativi urgenti sul bilanciamento tra crescita economica e conservazione ambientale, trasformando la vicenda in un simbolo della difesa degli ecosistemi mediterranei.

Nelle ultime settimane l' Albania è stata attraversata da una crescente mobilitazione contro un progetto di sviluppo turistico di grande scala che interessa l'area dell'isola di Sazan e della costa di Vjosa-Narta , nel sud del Paese: uno dei territori naturali più preziosi non solo dell' Albania , ma dell'intero Adriatico.

La mobilitazione è iniziata lo scorso mese di maggio dopo che le ruspe sono entrate nell'area protetta del delta della Vjosa, senza autorizzazioni né comunicazioni pubbliche preventive, abbattendo boschi di pini d'Aleppo, spianando dune di sabbia e aprendo strade attraverso aree naturali rimaste finora relativamente integre. L'intervento ha portato decine di migliaia di persone a scendere nelle strade di Tirana, chiedendo maggiore responsabilità ambientale e le dimissioni del primo ministro Edi Rama.

La vicenda ha attirato l'attenzione dei media nazionali e internazionali perché al centro del dibattito non c'è soltanto la realizzazione di un nuovo resort di lusso e di infrastrutture turistiche, ma una domanda più ampia: quale equilibrio vogliamo tra sviluppo economico e tutela degli ecosistemi? La mobilitazione, ormai conosciuta come 'Flamingo Revolution', ha coinvolto cittadini, associazioni ambientaliste e organizzazioni della società civile, che chiedono maggiore trasparenza, il rispetto delle norme di tutela e una valutazione rigorosa della compatibilità ambientale del progetto.

Anche a livello internazionale la vicenda ha suscitato attenzione: è stata promossa una petizione per chiedere al governo albanese di fermare lo sviluppo del progetto turistico dell'isola di Sazan e del paesaggio di Vjosa-Narta, richiamando l'attenzione sul valore naturale dell'area. Il progetto, sostenuto da investitori internazionali tra cui Jared Kushner e imprenditori qatarioti di origine siriana, prevede la trasformazione di un territorio caratterizzato da un valore ecologico eccezionale per creare un resort di lusso.

La vicenda è diventata simbolica del confronto tra grandi investimenti immobiliari e necessità di proteggere ecosistemi fragili, in un'area dove la conservazione della natura rappresenta una responsabilità che va oltre i confini nazionali. Agli inizi del 2024, il governo Rama aveva introdotto un emendamento alla legge nazionale sulle aree protette che apriva la strada alla realizzazione di quelli che definiva genericamente 'progetti turistici di fascia alta, anche all'interno di zone protette'.

Tre settimane più tardi, Affinity Partners, la società imprenditoriale che fa capo a Jared Kushner rese noti i suoi piani. La zona di Vjosa-Narta, dichiarata nel 2023 il primo parco nazionale fluviale a corso libero d'Europa, rappresenta uno degli ultimi grandi sistemi deltizi mediterranei ancora relativamente integri: un patrimonio raro in una regione dove ormai solo una piccola parte dei delta conserva l'integrità delle dinamiche ecologiche di questi ecosistemi.

Con un'estensione superiore al territorio della città di Roma, l'area comprende un mosaico di ecosistemi strettamente interconnessi: lagune, dune costiere, zone umide, saline e ambienti mediterranei che ospitano una straordinaria biodiversità di specie e habitat. Situata lungo una delle principali rotte migratorie europee, Vjosa-Narta costituisce un rifugio per numerose specie di interesse conservazionistico: oltre 70 specie minacciate, tra cui fenicotteri, tartarughe marine comuni e la foca monaca mediterranea, trovano qui habitat fondamentali per la loro sopravvivenza.

L'isola di Sazan è un luogo di straordinario valore naturalistico e paesaggistico, situato all'ingresso della baia di Valona, tra il Mar Adriatico e lo Ionio, a 50 miglia marine da Otranto. Un tempo area militare, l'isola ha conservato per decenni una relativa integrità ecologica, ospitando habitat mediterranei, coste rocciose, fondali marini e specie legate agli ambienti costieri.

La sua posizione strategica lungo le rotte migratorie rende l'isola un importante nodo ecologico del Mediterraneo, connesso al vicino sistema di lagune, dune e zone umide di Vjosa-Narta. L'isola di Sazan e la costa di Vjosa-Narta rappresentano quindi un patrimonio naturale unico. Proprio per questo l'area è stata candidata dal governo albanese come sito Emerald nell'ambito della rete Natura 2000.

Il caso evidenzia una tensione che riguarda molte aree costiere del Mediterraneo: da una parte la crescita del turismo e la ricerca di nuovi investimenti, dall'altra la necessità di preservare ecosistemi fragili che, una volta compromessi, difficilmente possono essere ripristinati. L'Albania, uno dei Paesi europei con maggiore ricchezza di paesaggi naturali ancora conservati, sta vivendo una forte crescita turistica, e proprio questa crescita aumenta la pressione su territori che finora hanno mantenuto caratteristiche rare rispetto ad altre coste mediterranee





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