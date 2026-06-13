Circa 200 manifestanti hanno demolito le recinzioni di un cantiere per un resort a cinque stelle a Rrjoll, in Albania, accusando il governo di aver espropriato illegalmente le loro terre. Le proteste, che hanno visto anche momenti di tensione con la polizia, si inseriscono in un contesto più ampio di dissenso contro progetti turistici in aree ambientali sensibili, come quello sostenuto da una società legata a Jared Kushner vicino a Valona.

Sabato circa 200 manifestanti hanno abbattuto le recinzioni metalliche e il filo spinato che circondavano il sito di un complesso residenziale di lusso sulla costa adriatica dell' Albania , a Rrjoll , vicino a Scutari.

L'azione, avvenuta il 13 giugno 2026, è un ulteriore segno della crescente rabbia contro le costruzioni in aree considerate sensibili dal punto di vista ambientale e sociale. I residenti, che sostengono che i loro terreni siano stati espropriati ingiustamente, hanno sventolato bandiere nazionali albanesi e gridato "Rivoluzione" mentre demolivano le barriere. Alcuni tafferugli con la polizia si sono verificati, ma le forze dell'ordine non hanno impedito la rimozione delle recinzioni.

Le proteste si inseriscono in un contesto più ampio di dissenso popolare, che da settimane vede gli albanesi mobilitati contro un altro progetto di resort di lusso vicino a Valona, sostenuto da una società legata a Jared Kushner, genero del presidente statunitense Donald Trump. Quell'area è famosa per i suoi fenicotteri e per un sito di nidificazione delle tartarughe, rendendo la questione anche un tema di conservazione ambientale.

A Rrjoll, gli abitanti del villaggio, situato in una zona di spiagge sabbiose e pinete nel nord-ovest del paese, denunciano la costruzione sui loro terreni confiscati.

"Le proteste non si fermeranno finché gli abitanti del villaggio di Rrjoll non saranno risarciti. Siamo 200 famiglie a cui è stata confiscata la terra", ha affermato Zeke Nikolle Shullani, 56 anni, uno dei proprietari terrieri che protestano da diversi mesi.

Un'azienda albanese sta realizzando un resort turistico di lusso a cinque stelle sul sito e il progetto è stato insignito dello "status speciale di investitore" dal governo albanese, una designazione che facilita gli investimenti ma che è stata criticata per la mancanza di trasparenza e di consultazione con le comunità locali.

"Quello che sta succedendo in questo paese è una follia", ha commentato Nikolin Markpalaj, 60 anni, un altro proprietario terriero locale. "Abbiamo chiesto agli investitori di venire a consultarsi con la gente, ma si sono rifiutati. Pensano di potersi prendere tutta questa ricchezza senza spargimento di sangue o qualsiasi altra cosa possa succedere qui?

". La situazione evidenzia le tensioni fra sviluppo economico, diritti delle comunità locali e protezione dell'ambiente in Albania, un paese che cerca di attrarre investimenti esteri perBoost il turismo ma che deve fare i conti con un diffuso malcontento sociale e con la gestione del patrimonio naturale. Le proteste di Rrjoll e di Valona riflettono una più ampia preoccupazione per la cementificazione della costa adriatica e ionica, con progetti che spesso ignorano le esigenze dei residenti e l'impatto ecologico.

Il governo, che ha concesso agevolazioni agli investitori, si trova sotto pressione per bilanciare gli interessi economici con il rispetto dei diritti umani e la salvaguardia degli ecosistemi. La comunità internazionale osserva con attenzione, anche per i legami del progetto vicino a Valona con Jared Kushner, che ha aumentato i riflettori mediatici sulla questione. Nel frattempo, i manifestanti promettono di continuare la loro lotta, minacciando di intensificare le azioni se non verrà riconosciuta giustizia e risarcimento per le terre perdute.

Il caso di Rrjoll è emblematico di come la corsa allo sviluppo turistico in Albania stia incontrando resistenze popolari sempre più organizzate e determinate





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