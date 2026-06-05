Albania, proteste contro il mega resort del genero di Trump: scontri a Tirana

Migliaia di albanesi protestano per la quarta notte consecutiva contro il progetto turistico da 1,6 miliardi di Jared Kushner, accusato di minacciare un ecosistema unico. Scontri con la polizia, mentre il governo difende l'investimento.

In Albania , migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Tirana per la quarta notte consecutiva, protestando contro la costruzione di un mega resort di lusso da 1,6 miliardi di dollari sulla costa.

Il progetto, collegato a Jared Kushner, genero di Donald Trump, prevede lo sviluppo di un'area sensibile dal punto di vista ambientale nel Mediterraneo, compresa l'isola disabitata di Sazan e il parco nazionale marino circostante, habitat della foca monaca e di oltre 200 specie di uccelli. Le proteste, a volte degenerate in scontri con la polizia, raccolgono richieste di trasparenza e tutela ambientale.

Il primo ministro Edi Rama difende l'investimento come cruciale per la trasformazione del paese, ma si è offerto di incontrare i manifestanti. L'organizzazione ambientalista PPNEA denuncia la mancanza di consultazioni pubbliche e chiede il ripristino degli habitat. La visita a sorpresa di Ivanka Trump sul sito ha ulteriormente acceso i riflettori sul caso





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