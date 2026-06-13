Albania, proteste di massa contro il resort di lusso di Kushner: la 'rivoluzione dei fenicotteri' infiamma il paese

Decine di migliaia di albanesi scendono in piazza per fermare il progetto turistico nell'area protetta di Zvërnec che coinvolge la società di Jared Kushner. Il governo resiste, ma le proteste minano la fiducia nelle istituzioni e rischiano di compromettere i negoziati Ue.

In Albania decine di migliaia di persone si stanno mobilitando dalla fine di maggio contro la costruzione di alcune strutture turistiche in un'area umida protetta nella penisola di Zvërnec , vicino a Valona.

I piani comprendono la costruzione di un resort di lusso sull'isola disabitata di Sazan, un progetto in cui è coinvolto Jared Kushner, il genero del presidente statunitense Donald Trump, tramite la sua società d'investimento Affinity Partners. L'obiettivo dell'ondata di proteste, che ha preso il nome di 'rivoluzione dei fenicotteri', in riferimento a una delle specie presenti nella laguna, insieme a foche e tartarughe marine, è costringere il governo a revocare il progetto per tutelare l'area protetta, che ha un grande valore naturalistico.

Il primo ministro albanese Edi Rama ha più volte ribadito che porterà avanti il progetto nonostante le proteste, sostenendo di voler rafforzare le infrastrutture turistiche del paese in un momento in cui i visitatori sono in forte crescita. Le proteste, partite da una piccola iniziativa contro la recinzione dell'area protetta di Vjosa-Narta, sono rapidamente degenerate in una rivolta di massa che ha coinvolto tutto il paese e la diaspora albanese all'estero.

Secondo l'attivista Sidorela Vatnikai, intervenuta sul sito d'informazione kosovaro Kosovo 2.0, la rabbia dei cittadini non è legata a un singolo progetto ma a un pattern sistemico in cui gli interessi economici degli oligarchi albanesi e stranieri prevalgono sull'interesse pubblico, la tutela ambientale e la partecipazione democratica. Le autorità hanno cercato di delegittimare il movimento accusandolo di essere finanziato da una lobby greca e persino utilizzando un'immagine generata dall'intelligenza artificiale per avvalorare questa tesi.

Inoltre, si è tentato di etichettare la protesta come antisemita, probabilmente in riferimento al coinvolgimento di Jared Kushner, per distogliere l'attenzione dalle rivendicazioni reali. Il progetto, dal valore di circa cinque miliardi di euro, sta anche mettendo a rischio i negoziati per l'adesione dell'Albania all'Unione europea, che punta a entrare nel 2030 insieme al Montenegro. Il 9 giugno la Commissione europea ha lanciato un avvertimento, sottolineando che il progetto violerebbe le norme Ue in materia ambientale.

In particolare, Bruxelles ha criticato le modifiche apportate nel 2024 alla legge albanese sulle aree protette, che hanno consentito deroghe per grandi progetti immobiliari senza una valutazione d'impatto ambientale adeguata. Sussistono anche dubbi sulla legge sugli investimenti strategici del 2015, che prevede procedure accelerate per alcuni grandi progetti a scapito delle regole ambientali europee.

A complicare ulteriormente la situazione, la procura anticorruzione albanese Spak ha aperto un'inchiesta sull'origine dei fondi utilizzati per acquistare i terreni interessati dal progetto nella penisola di Zvërnec. Le proteste stanno creando notevoli difficoltà politiche al primo ministro Edi Rama, in carica dal 2013 e accusato di non aver sradicato la corruzione e di aver trascurato i servizi pubblici, in particolare la sanità, in un contesto di forte inflazione e crisi abitativa.

Tuttavia, secondo l'analisi del sito d'informazione albanese Mapo, la contestazione è diretta non solo contro il progetto specifico ma contro l'arroganza e la mancanza di trasparenza del governo e dei suoi processi decisionali. Lavera opposizione sembra essere composta da cittadini insoddisfatti di Rama ma che non si sentono rappresentati neanche dall'opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha, i cui partiti sono entrambi favorevoli al progetto.

Gli analisti ritengono improbabile che le proteste possano portare alle dimissioni di Rama, poiché il suo governo gode di una solida maggioranza parlamentare e controlla le istituzioni chiave. Tuttavia, la mobilitazione sociale continua a crescere, alimentata da un sentimento diffuso di ingiustizia e dalla percezione che interessi privati prevalgano sul bene comune e sulla conservazione del patrimonio naturale





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Albania Proteste Zvërnec Jared Kushner Ambiente Unione Europea Edi Rama

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'Albania non è in vendita: migliaia in piazza a Tirana, continua la 'rivoluzione dei fenicotteri'Migliaia di manifestanti si sono radunati a Tirana davanti agli uffici del premier Edi Rama per protestare contro la costruzione di un resort di lusso da 1,6 miliardi di dollari. Gli attivisti denunciano la distruzione dell'ecosistema locale e la mancanza di trasparenza nei permessi.

Read more »

Albania migrant centres legitimate, but respect safeguardsIt is possible for EU member States to run migrant centres outside the bloc's borders, like in the case of Italy's centres on Albanian territory, but they remain obliged to observe the guarantees provided for by EU law in asylum matters, the Advocate Gener...

Read more »

Tornano i fenicotteri in Albania: anche un Paese piccolo può dare lezioni di resilienza civileDalle lagune albanesi ai giovani emigrati: il ritorno dei fenicotteri racconta un Paese in cerca di futuro

Read more »

Albania's 'Revolution of the Locusts' becomes a test of governance and EU credibilityIn Albania, an environmental dispute over a luxury tourist project turned into a national protest against political corruption and arbitrariness. The protest, which started as a question of landscape, has assumed the profile of a moral referendum on the relationship between power, business and territory. The use of locusts as a symbol of the protests has given the movement an immediate visual force, easily recognizable even on social networks. The protest has also involved Brussels, with the European Commission expressing concern about environmental standards and warning that Albania's accession process to the EU could be jeopardized if the required standards are not met.

Read more »