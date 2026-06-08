Albania, Rama conferma il resort di lusso di Kushner nonostante le proteste ambientali

Il premier albanese Edi Rama ha confermato in un'intervista a Reuters che il paese procederà con il progetto di resort di lusso da 1,4 miliardi di euro promosso da Jared Kushner nella zona protetta di Vjosa-Narta, ignorando le manifestazioni di massa che chiedono la cancellazione per salvaguardare l'habitat di fenicotteri e tartarughe marine. Rama difende l'intervento come parte della modernizzazione del paese e prevede che i piani stupiranno il pubblico.

Il primo ministro albanese Edi Rama ha annunciato in un'intervista con Reuters che l' Albania andrà avanti con il progetto di un resort di lusso proposto da Jared Kushner , genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, su una remota porzione della costa balcanica, nonostante le persistenti proteste per il suo impatto ambientale.

Il progetto, del valore di 1,4 miliardi di euro, è previsto nell'area protetta di Vjosa-Narta, un habitat sensibile che ospita fenicotteri, foche e siti di nidificazione di tartarughe marine. Le proteste, iniziate alla fine di maggio quando il cantiere è stato recintato con filo spinato, hanno visto migliaia di persone scendere in piazza a Tirana e sulla costa meridionale. I dimostranti hanno adottato il fenicottero come simbolo, sventolando uccelli rosa gonfiabili e cartelli con la scritta 'Flamingo Revolution'.

Alcuni manifestanti sono rimasti feriti negli scontri con la sicurezza privata. Rama ha dichiarato che i piani verranno presentati nei prossimi mesi e che parte del resort potrebbe aprire prima della fine del decennio, affermando: 'Sarà un progetto bellissimo e ne andremo fieri'. Ha anche difeso la sua posizione, sostenendo di essere stato eletto per realizzare progetti di modernizzazione del paese, e non per essere guidato da chi ha idee diverse sullo sviluppo.

Rama, ex giocatore di basket e artista, ha sottolineato l'orgoglio per i risultati nella protezione della fauna selvatica, citando la fiducia della Commissione Europea. L'azienda di Kushner, Affinity Partners, non ha commentato, mentre la società di sviluppo Sazan Real Estate ha promesso di agire in modo responsabile. Il progetto include anche un intervento sull'isola di Sazan. Rama ha ricordato l'incontro positivo con Kushner e Ivanka Trump, che hanno sposato il sogno albanese dopo una visita in barca





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