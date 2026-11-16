Albania UE: Blocco Riforme Giudiziarie e Immunità Parlamentari Rallentano l'Accesso

L'Albania affronta resistenze istituzionali critiche per l'adesione UE. Misure cautelari bloccate e recupero beni inefficace minano la credibilità di Bruxelles.

Il percorso di adesione dell' Albania all' Unione Europea è giunto a un punto di svolta critico in cui la semplice retorica riformista non è più sufficiente a garantire il progresso richiesto. A distanza di un decennio dall'avvio della profonda ristrutturazione del sistema giudiziario nel 2016, la capitale Tirana si trova di fronte a un paradosso istituzionale evidente, come confermato dalle recenti valutazioni della Commissione Europea. La sfida non riguarda più l'esistenza di leggi adeguata, ormai ampiamente incardinate nell'ordinamento albanese, bensì l'effettiva applicazione di queste norme e la volontà politica di accettarne le conseguenze concrete.

Resistenze Parlamentari Minano Indipendenza SPAK

Organi specializzati come la Procura Speciale contro la Corruzione e la Criminalità Organizzata (SPAK) e la Corte Speciale Anticorruzione (GJKKO) stanno dimostrando una volontà di operare in totale indipendenza, portando recentemente alla sbarra alti funzionari ed esponenti politici di primo piano del paese balcanico. Tuttavia, l'architettura dello Stato oppone resistenze sistemiche che rischiano di svuotare dall'interno i progressi giudiziari conseguiti finora. I meccanismi procedurali in sede parlamentare vengono spesso utilizzati per rallentare o bloccare le autorizzazioni a procedere e le misure cautelari nei confronti di deputati e membri dell'esecutivo, creando di fatto sacche di immunità per le élite politiche.

Also read FAA revoca blocco voli USA: migliaia di cancellazioni e richiesta fondi emergenza

Inefficacia Recupero Patrimoni Illeciti e Confische

Un limite operativo altrettanto critico per il futuro europeo dell'Albania è l'incapacità di colpire in modo definitivo i patrimoni illeciti derivanti dalla criminalità organizzata. L'aumento delle incriminazioni non si traduce ancora in un tasso adeguato di confische definitive e di reale recupero dei proventi della corruzione. A questa inadeguatezza contribuiscono le lungaggini processuali, la scarsa interoperabilità delle banche dati finanziarie e le debolezze strutturali dell'Agenzia per l'amministrazione dei beni sequestrati (AAPSK). Di conseguenza, enormi ricchezze accumulate tramite il malaffare restano troppo spesso nella disponibilità dei titolari originari, privando l'azione repressiva del suo necessario potere deterrente.

Vulnerabilità Sicurezza e Appalti Pubblici

La tenuta complessiva del sistema richiede di sanare le vulnerabilità che attraversano gli apparati di sicurezza e i gangli vitali della spesa pubblica, settori cruciali per la fiducia dei cittadini. Il processo di vetting nella Polizia di Stato non ha ancora estirpato il rischio di infiltrazioni criminali e corruzione interna, come dimostra l'alto numero di segnalazioni gestite dall'Agenzia di Vigilanza sulla Polizia (AMP). Servono controlli finanziari continui e non annunciati, affiancati da una reale tutela per i whistleblower, elementi essenziali per bonificare le istituzioni dalle spugne della criminalità.

Advertisement

Necessità Audit Algoritmici e Trasparenza UE

Settori nevralgici come la sanità, le grandi infrastrutture e la digitalizzazione pubblica - a partire dall'agenzia AKSHI - continuano a rappresentare terreni fertili per turbative d'asta e conflitti d'interesse, frenando l'integrazione europea. In questi ambiti, la trasparenza non può essere affidata alla buona volontà dei singoli attori, ma deve essere garantita attraverso l'audit algoritmico sugli appalti e una rigorosa regolamentazione delle attività di lobbying. Questo approccio è necessario per essere pienamente in allineamento con la Direttiva UE 2026/1021 e con l'intero acquis communautaire, assicurando standard europei reali.

Verifica Pronto all'Accesso e Autonomia Magistratura

L'ingresso nell'Unione Europea non è un semplice traguardo burocratico da raggiungere spuntando caselle normative, ma un processo di maturazione democratica irreversibile che richiede azioni concrete. Per Tirana, la strada è tracciata: occorre blindare l'autonomia della SPAK dalle interferenze parlamentari e passare dalla stagione delle sole inchieste a quella delle sentenze definitive. Solo quando l'esecutivo e il legislatore dimostreranno nei fatti di non temere il controllo di legalità, l'Albania potrà dirsi davvero pronta a varcare la soglia di Bruxelles e garantire l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.