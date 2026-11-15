Albero di 15 metri sradicato a Roma: blocco in piazza Apollodoro

Un albero di 15 metri è caduto a Roma in piazza Apollodoro il 15 novembre, bloccando la carreggiata e schiacciando un rullo. Ecco i dettagli dell'evento.

Un imponente albero alto 15 metri si è sradicato nella mattinata di domenica 15 novembre, precipitando con violenza sulla carreggiata di piazza Apollodoro nella zona Flaminio di Roma. L'evento si è verificato intorno alle ore 10, all'altezza dell'intersezione con viale Pietro de Coubertin, e ha causato l'immobilizzazione immediata della zona a causa del massiccio ostacolo creato dalla caduta. La pianta, crollata in modo inaspettato, ha colpito direttamente un rullo compressore che si trovava sulla strada, invadendo parzialmente anche le aree dedicate ai parcheggi a pagamento circostanti.

Dettagli Tecnici del Blocco Stradale

Il crollo della pianta ha sbarrato interamente lo svincolo da viale Tiziano verso viale De Coubertin, interrompendo la normale circolazione veicolare in quella porzione di arteria. Il diametro e l'altezza dell'elemento vegetale hanno reso impossibile il passaggio sia per i veicoli in transito sia per le auto parcheggiate nelle vicinanze. La situazione ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine locali per gestire la sicurezza pubblica e del traffico, assicurando che nessun ulteriore veicolo entrasse nell'area di pericolo.

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La Polizia Locale di Roma Capitale, operante attraverso il II gruppo Parioli, ha coordinato le operazioni di messa in sicurezza dell'area immediatamente dopo il verificarsi dell'evento. Parallelamente, gli operatori specializzati del Centro Emergenza Verde H24 (Cev) sono giunti sul posto per procedere con la rimozione della pianta e degli elementi più piccoli. La presenza coordinata di questi due enti ha permesso di gestire la complessità dell'intervento senza creare ulteriori disagi o rischi per i cittadini presenti nell'immediato vicinato.

Nessuna Vítima e Precedenti Simili

Grazie alla tempestività degli interventi e alla mancanza di persone nelle immediate vicinanze del punto di caduta, nessuno è rimasto ferito nell'incidente. Questa assenza di vittime contrasta con la gravità apparente dell'accaduto, sottolineando l'importanza della manutenzione del verde pubblico e della rapidità di risposta delle squadre specializzate. L'evento è stato comunque descritto come grave per l'impatto sulle infrastrutture urbane e sulla viabilità della zona.

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Questo episodio non è isolato, poiché si inserisce in una serie di eventi simili verificatosi nei giorni immediatamente precedenti. Venerdì 13 novembre, a Roma Est nella zona Romanina, un albero era stato abbattuto dalle forti raffiche di vento, dimostrando una tendenza climatica critica. Nello stesso giorno e per le stesse cause meteorologiche, a Monte Mario un'altra pianta ad alto fusto è caduta, schiacciando due autovetture parcheggiate lungo la carreggiata. Questi tre episodi in pochi giorni evidenziano la vulnerabilità del patrimonio arboreo urbano alle condizioni atmosferiche estreme.

Impatto sulla Viabilità e Monitoraggio Continuo

La chiusura dello svincolo ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità del quartiere Flaminio, costringendo gli automobilisti a cercare percorsi alternativi per evitare il centro del blocco. La rimozione del rullo compressore e della pianta ha richiesto diverse ore di lavoro per ripristinare la normalità della circolazione. Le autorità competenti continuano a monitorare lo stato di salute degli alberi nelle aree ad alto traffico per prevenire futuri incidenti simili, specialmente considerando l'aumento della frequenza di fenomeni meteorologici violenti.

La Polizia Locale e il Centro Emergenza Verde H24 hanno garantito la piena operatività delle squadre di intervento per le emergenze legate al verde pubblico. La collaborazione tra i diversi enti rimane fondamentale per minimizzare i disagi alla cittadinanza e garantire la sicurezza delle strade romane. I residenti e gli utenti delle strade interessate sono stati invitati a prestare massima attenzione durante gli spostamenti nelle ore successive all'incidente, fino al completo ripristino della carreggiata e alla rimozione di eventuali detriti minori.