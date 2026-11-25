L'Albero di Natale a Milano quest'anno raggiungerà i 26 metri di altezza. L'abete naturale proviene dalle Levico Terme, in provincia di Trento, per illuminare il cuore della città.

Milano si sta trasformando in un vero e proprio scenario natalizio con l'avvicinarsi della data dedicata all'accensione dell'illuminazione cittadina. Tra i preparativi più significativi e attesi dagli abitanti e dai visitatori, spicca la scelta del grande abete che diventerà il simbolo delle festività. Quest'anno l'attenzione è tutta focalizzata su una pianta di dimensioni imponenti, destinata a occupare uno degli spazi più suggestivi del capoluogo lombardo.

Caratteristiche e origine dell'Albero del Dono

L'Albero del Dono di quest'anno si distingue per la sua grandezza e per la qualità della pianta scelta. La struttura sarà dominata da un abete naturale che toccherà un'altezza di ben 26 metri. Questa scelta dimensionale mira a garantire una presenza scenica di grande impatto visivo, capace di catturare lo sguardo di tutti coloro che si troveranno nelle vicinanze della posizione scelta.

Also read Il Natale woke di Nantes: Babbo Natale lascia spazio alla “Mamma Natale” femminista

L'origine di questo albero monumentale è stata curata con precisione per garantire freschezza e autenticità. La pianta proviene specificamente dalle Levico Terme, una località sita in provincia di Trento. Questo collegamento geografico sottolinea l'importanza delle risorse naturali locali e la cura meticolosa nel selectionamento del materiale vegetale che andrà a decorare il centro della città.

Impatto urbano e preparazione dello spazio

La collocazione del grande abete è stata individuata in un angolo particolare della città, scelto per massimizzare la visibilità e il valore estetico dell'installazione. L'illuminazione che andrà ad avvolgere la struttura sarà studiata per creare un'atmosfera magica, integrandosi con il resto del tessuto urbano e trasformando l'area circostante in un punto di ritrovo privilegiato.

Advertisement

I preparativi in corso coinvolgono non solo l'aspetto tecnico dell'innalzamento e del fissaggio della pianta, ma anche l'allestimento delle luci e dei decori che la accompagneranno. Questo processo richiede una coordinazione complessa tra gli enti preposti e gli artigiani specializzati, con l'obiettivo di garantire che tutto sia pronto per l'evento di accensione che segnelerà l'inizio ufficiale del periodo delle feste.

Significato simbolico e attesa dei cittadini

La scelta di un albero naturale di grandi dimensioni richiama i valori tradizionali del Natale, enfatizzando il legame con la natura e la semplicità. L'iniziativa dell'Albero del Dono non è solo un decoro urbano, ma un gesto simbolico che intende trasmettere un messaggio di generosità e condivisione, elementi centrali nel contesto delle celebrazioni invernali.

L'arrivo della pianta da Trento rappresenta un evento che riunisce diverse realtà territoriali, creando un filo conduttore tra il nord-est e il nord-ovest Italia. I cittadini di Milano attendono con ansia l'accensione, sapendo che questo albero sarà un punto di riferimento per settimane, offrendo uno spettacolo visivo che cambierà con l'alternarsi del giorno e della notte.

Prossimi passi e dettagli logistici

Le operazioni di allestimento proseguono secondo un calendario stretto che tiene conto delle necessità di conservazione della pianta e della sicurezza delle operazioni. Ogni fase, dal trasporto a Milano fino all'installazione finale, è monitorata per evitare danni alla struttura e garantire che l'albero possa resistere alle intemperie e al passaggio dei numerosi visitatori.

Advertisement

Con l'avvicinarsi della data prevista, i dettagli sull'orario di accensione e le eventuali procedure di accesso all'area saranno comunicati ufficialmente. L'obiettivo è gestire l'afflusso di persone in modo ordinato, permettendo a tutti di ammirare da vicino i 26 metri di abete naturale che trasformeranno il cuore di Milano in un luogo di incanto durante le prossime settimane festività.