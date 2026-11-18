L'albero di Natale per la Piazza San Pietro proviene dal Parco del Pollino, alto 24 metri. L'accensione ufficiale è prevista per il 7 dicembre 2026.

Il grande abete che decorerà la Piazza San Pietro per le festività natalizi del 2026 è stato selezionato nel Parco Nazionale del Pollino. Questo imponente albero di Natale ha un'altezza precisa di 24 metri e un peso complessivo di 75 quintali. La decisione di utilizzare questo esemplare specifico rappresenta un atto simbolico di grande importanza ecologica e culturale, collegando le foreste lucane alla tradizione vaticana.

Dettagli tecnici e processo di illuminazione

La cerimonia ufficiale di accensione dell'illuminazione natalizia sarà gestita da bambini dei reparti oncologici di diversi ospedali italiani. L'evento avrà luogo il lunedì 7 dicembre 2026, con un orario fissato per le 17.30. I piccoli partecipanti attueranno l'accensione in collegamento in diretta, premendo il pulsante simbolico che darà vita alle scenografie luminose. Questa scelta mira a coinvolgere direttamente le giovani vittime di malattie gravi in un momento di gioia collettiva, trasformando un atto tecnico in un gesto di speranza.

Also read Albero di Natale vero: come scegliere un abete fresco

Decorazioni e terapia ceramico-terapeutica

Le decorazioni che rivestiranno il grande abete non sono semplici elementi estetici, ma testimonianze artistiche realizzate attraverso la ceramica-terapia. La Fondazione Lene Thun coordina laboratori attivi ogni settimana negli ospedali italiani, dove i piccoli pazienti affidano le loro speranze ai manufatti in argilla. Le decorazioni seguono l'iniziativa "Il Mondo che vorrei", dando voce ai desideri dei bambini attraverso le loro creazioni. Questo processo terapeutico integra l'arte nella cura medica, permettendo ai pazienti di esprimere emozioni complesse in un contesto di supporto professionale.

Advertisement

Economia circolare e impatto ambientale

Non vi sarà alcun spreco del materiale ligneo una volta terminato il periodo festivo. Grazie alla collaborazione con l'associazione Conlegno di Milano, il legno dell'abete sarà lavorato per creare oggetti di utilità sociale, artistica e liturgica. Questo intervento promuove l'economia circolare in piena linea con i principi dell'Enciclica Laudato si'. Il recupero del materiale valorizza la risorsa forestale, trasformando un semplice albero in un patrimonio di oggetti che saranno riutilizzati in contesti sacri e comunitari, riducendo l'impatto ambientale dell'evento.

Tradizioni collaterali e presepio napoletano

Oltre all'abete principale, verranno portati in Vaticano anche altri alberi di dimensioni più piccole. Questi esemplari secondari saranno esposti negli uffici e nei palazzi della Santa Sede, nonché nel Palazzo Apostolico. Questa distribuzione capillare estende il simbolismo natalizio a tutte le strutture vaticane. In parallelo, continua la tradizione del presepe che arriva dalla diocesi di Chieti-Vasto. Il tema scelto per l'allestimento è "Il grande Mistero", che enfatizza i valori universali di solidarietà e accoglienza, rafforzando il messaggio etico dell'evento.