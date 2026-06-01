Alberto Angela esplora la vita e i misteri di Leonardo da Vinci in una nuova puntata di Ulisse

Una puntata speciale di 'Ulisse' dedicata a Leonardo da Vinci, tra i luoghi francesi e italiani del genio, le sue passioni più nascoste e la musica. Smentite le voci sulla chiusura del programma, Alberto Angela presenta anche il suo nuovo libro.

Il programma si addentra nella vita, nelle opere e nelle molteplici passioni, anche quelle più recondite, di Leonardo da Vinci,符号 universale del Rinascimento . Il percorso inizia in Francia, ad Amboise, sulle rive della Loira, dove Leonardo trascorse gli ultimi anni della sua vita.

Attraverso i luoghi che lo ospitarono fino alla fine dei suoi giorni, il conduttore Alberto Angela ricostruisce il cammino umano e artistico del maestro, cercando di cogliere il segreto di una personalità capace di eccellere in campi diversissimi: dalla pittura all'ingegneria, dalla scienza all'architettura, fino alla musica e alla scultura. Il racconto si sposta poi a Firenze, città fondamentale per la formazione dell'artista, che qui entrò nella bottega di Andrea del Verrocchio.

Tra le sale degli Uffizi, in particolare nella Sala Leonardo, il pubblico potrà ammirare i primi capolavori che testimoniano la nascita del talento del genio toscano. La narrazione prosegue a Milano, dove Leonardo visse per circa diciassette anni al servizio di Ludovico il Moro; in una città vivace e culturalmente all'avanguardia, l'artista trovò terreno fertile per sviluppare molte delle sue intuizioni.

Non manca naturalmente un focus sull'Ultima Cena, capolavoro che richiama visitatori da tutto il mondo e rappresenta uno dei simboli più prestigiosi del patrimonio artistico. La puntata si spinge anche oltre, in Giappone, riflesso dell'interesse di Leonardo per la musica e di alcune suggestioni legate a temi come quelli di Holly e Benji o dei fiori di ciliegio.

Il programma, intitolato 'Ulisse, il piacere della scoperta' e dedicato 'al genio universale', include anche un brano con un testo attribuito allo stesso Leonardo, composto originariamente da Roman Vlad. Alberto Angela, oltre a presentare le ultime puntate della sua trasmissione, ha smentito le voci sulla sua uscita, definite 'fake news', e ha annunciato un nuovo libro che approfondisce le moltissime sfaccettature di questa figura straordinaria





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