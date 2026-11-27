Alberto Nuñez Feijoo guida il Partito Popolare nelle elezioni spagnole puntando su gestionale e coalizione con Vox per formare il governo.

Alberto Nuñez Feijoo, leader del Partito Popolare spagnolo, si presenta come il candidato ideale per gestire le complesse sfide nazionali in vista delle elezioni generali di domenica. Il suo approccio tecnocratico si contrappone alla gestione del Primo Ministro uscente Pedro Sanchez, evidenziando un divario politico profondo nel panorama elettorale spagnolo.

Feijoo guida nei sondaggi e cerca alleanze con Vox

Le urne chiuderanno con la probabilità che il Partito Popolare debba formare una coalizione con il partito di estrema destra Vox per ottenere la maggioranza parlamentare. Alberto Nuñez Feijoo, 65 anni, sostiene che la sua esperienza pregressa nella gestione di enti pubblici lo renda la scelta giusta per la presidenza del governo. I sondaggi indicano che è il candidato più votato, ma la sua capacità di gestire un'eventuale alleanza con Santiago Abascal rimane la questione centrale da risolvere.

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Esperienza gestionale tra Insalud e Galizia

Alberto Nuñez Feijoo ha costruito la sua reputazione amministrativa dirigendo organismi come l'Istituto Nazionale della Sanità (Insalud) e l'azienda postale Correos. Prima di assumere la guida del Partito Popolare nel 2022, ha vinto quattro elezioni consecutive come capo della sua regione nativa, la Galizia. Rafael Matesanz, fondatore dell'Organizzazione Nazionale dei Trapianti, conferma che Feijoo ha ridotto i tempi di attesa per gli interventi chirurgici quasi della metà tra il 1996 e il 2000, portando la media a 67 giorni e diminuendo drasticamente i casi di attesa oltre sei mesi.

Insoddisfazione per l'incidente ferroviario e la crisi migratoria

La campagna elettorale è stata segnata da un grave incidente ferroviario il 28 ottobre nel centro della Spagna che ha causato 69 morti. Secondo un sondaggio YouGov, il 59% degli spagnoli incolpa il governo o l'azienda statale Adif per la gestione della sicurezza. Inoltre, due terzi degli elettori hanno valutato negativamente la risposta di Pedro Sanchez alla crisi dei migranti che hanno attraversato Ceuta a luglio, secondo i dati dell'agenzia di sondaggi 40dB. Alberto Nuñez Feijoo ha dichiarato che proviene da un background gestionale e che questo è ciò che la Spagna necessita al momento.

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Migrazione e austerity: le proposte del candidato

Il leader del Partito Popolare promette di invertire la linea aperta sulla migrazione adottata dal governo socialista. Le sue proposte includono il divieto di amnistie di massa, il rafforzamento dei controlli alle frontiere, l'espulsione degli stranieri con precedenti penali e l'introduzione di un sistema a punti per gli immigrati legali. Inoltre, Alberto Nuñez Feijoo si pone come un pragmatico ossessionato dalla riduzione del deficit spagnolo e dal debito pubblico, ritenendo che non si debba trasmettere alle generazioni future la spesa accumulata.

Profilo personale e sfide future

Alberto Nuñez Feijoo, nato nella frazione di Os Peares, è descritto come un uomo autodidatta che rappresenta la possibilità di mobilità sociale. Ha vissuto sopra un negozio gestito dalla nonna e ha avuto un figlio a 55 anni con Eva Cardenas, ex direttrice di Zara Home. Nonostante sia considerato un lavoratore instancabile che resta in ufficio fino alle 23, ammette di essere poco puntuale al mattino. Il suo stile serio potrebbe portare a un confronto inevitabile con l'ex Primo Ministro Mariano Rajoy, anch'egli un tecnocrate proveniente dalla Galizia.