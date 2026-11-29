Alberto Ravagnani parla del suo addio al sacerdozio e delle incertezze sul lavoro dopo Ballando. Ecco le sue dichiarazioni su vocazione e genitori.

Alberto Ravagnani è tornato protagonista nella rubrica di Domenica In condotta da Mara Venier, raccontando i momenti chiave del suo percorso dopo aver lasciato la Chiesa un anno fa. L'ex sacerdote ha spiegato di essersi sentito felice durante il ministero ma di aver capito che il celibato non rispecchiava più la sua identità profonda.

Il percorso verso l'abbandono del sacerdozio

Alberto Ravagnani ha raccontato come, da bambino, non si fosse sentito amato dai suoi genitori. Ha trovato nella Chiesa il calore emotivo che cercava e ha compreso che era Dio ad essere entrato nella sua vita. Il legame con la comunità religiosa è rimasto forte anche dopo la decisione di lasciare l'abito talare. Ha definito se stesso come il prete più felice del mondo, ringraziando per l'affetto ricevuto.

Also read Ballando con le Stelle, Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli stanno insieme? Le foto al parco che confermano il flirt

Le condizioni imposte dal sistema ecclesiale

La decisione di cambiare strada è stata influenzata da alcune condizioni imposte dal sistema ecclesiale che lo sentivano represso. Ravagnani ha spiegato che tali regole gli impedivano di essere libero e di esprimersi fino in fondo. Il celibato non rispecchiava più i suoi desideri profondi e ha deciso di essere onesto con se stesso e con la comunità. Questa scelta è stata matura e consapevole, guidata anche dal desiderio di vivere la sessualità in modo naturale.

Il rapporto con la famiglia e i genitori

Quando la sua storia è entrata al centro della cronaca un anno fa, le reazioni familiari sono state complesse. I genitori avevano inizialmente disapprovato la sua scelta di diventare prete. Quando hanno visto la sua felicità, però, hanno iniziato a supportarlo. La notizia del suo abbandono del sacerdozio li ha colti di sorpresa e preoccupati per il suo benessere. Hanno compreso la sua consapevolezza e hanno offerto il loro appoggio incondizionato.

Advertisement

Le prospettive future nel mondo dello spettacolo

Un anno dopo la sua uscita pubblica, Ravagnani ha riflettuto sulle esperienze vissute, inclusa la partecipazione a Ballando con le stelle. Lo ha definito un'opportunità per mettersi in gioco e scoprire parti di sé nuove. Ora che il programma sta finendo, deve affrontare una vita fatta di cose normali. Le proposte lavorative non mancano grazie alla visibilità acquisita, ma la vocazione resta un punto di riferimento fondamentale per il suo futuro.

Il desiderio di lavorare con i giovani

Nonostante le opportunità nello spettacolo, Alberto Ravagnani ha espresso il forte desiderio di poter seguire la sua vocazione originale. Vorrebbe lavorare insieme ai giovani, dando loro opportunità concrete per crescere. Quest'anno, non avendo potuto svolgere questa attività, si è reso conto di quanto le manchi questa dimensione educativa. Il suo obiettivo principale è continuare a donare valore alle nuove generazioni attraverso il suo esempio e la sua esperienza.