Alberto Ravagnani lascia sacerdozio e Ballando con le Stelle: cronaca completa

Ex prete Alberto Ravagnani abbandona il sacerdozio a gennaio 2026 dopo il percorso in Ballando con le Stelle, ottenendo il terzo posto con il quickstep.

Il percorso di Alberto Ravagnani all'interno di Ballando con le Stelle si è concluso con un terzo posto ottenuto durante la puntata dedicata al quickstep. Questa posizione ha mantenuto il concorrente a metà classifica per tutta la durata del programma, senza mai raggiungere la fase degli spareggi finali. La partecipazione televisiva, iniziata a ottobre, ha rappresentato un momento di svolta pubblica per l'ex prete, alternando prove di ballo a riflessioni personali sul suo passato religioso.

Ritiro dal sacerdozio e cronologia eventi

Alberto Ravagnani ha ufficialmente lasciato il ministero sacerdotale a fine gennaio 2026, chiudendo definitivamente la sua carriera ecclesiastica. L'annuncio della sua uscita dal programma è arrivato ad agosto, quando è stato nominato decimo concorrente di Ballando con le Stelle. La decisione di abbandonare il sacerdozio è stata presa alcuni mesi prima della trasmissione televisiva, segnando una separazione netta dalla sua identità precedente.

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Biografia e vita religiosa precedente

Nato nel 1993 a Brugherio, in Brianza, Alberto Ravagnani è stato ordinato sacerdote nel 2018. Ha dichiarato che la sua famiglia non praticava la fede, spiegando di essersi avvicinato alla religione a diciassette anni. Due anni dopo aver scoperto la sua vocazione, ha scelto di entrare in seminario a Milano per prepararsi al servizio religioso. Dopo l'ordinazione, ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'oratorio San Filippo nella parrocchia di San Michele a Busto Arsizio, distinguendosi come sacerdote-comunicatore. Dal 2023 operava presso la parrocchia di San Gottardo al Corso, situata vicino ai Navigli a Milano.

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Critiche e polemiche mediatiche

La presenza di Alberto Ravagnani in Rai ha generato diverse polemiche, con il concorrente che ha dovuto affrontare una tempesta mediatica intensa. Pierluigi Diaco ha espresso forti critiche, sostenendo che la Rai stesse usando il programma di Milly Carlucci per regolare conti personali sul caso Ravagnani. La conduttrice del programma è stata direttamente citata nelle dichiarazioni del critico, che ha definito la situazione come un utilizzo strumentale dello spazio televisivo. Nonostante le contestazioni, Alberto Ravagnani ha proseguito nella sua esperienza televisiva, gestendo la visibilità pubblica con consapevolezza.

Conclusione del percorso e impatto pubblico

Il terzo posto ottenuto nella puntata del quickstep rappresenta il risultato finale di Alberto Ravagnani nella competizione canora e danzante. La sua storia ha toccato diverse corde emotive, come dimostrato dalle reazioni di altri personaggi pubblici legati al programma. Carolyn Smith ha espresso un profondo dolore per la morte della sua cagnolina BB, definendola la sua ombra e un'anima persa nella sua vita, aggiungendo un layer di sensibilità personale al contesto televisivo. Il percorso di Alberto Ravagnani rimane un caso emblematico di transizione tra vita religiosa e intrattenimento moderno, con implicazioni continue sul dibattito pubblico riguardo all'uso dei media ecclesiastici e alla visibilità pubblica.