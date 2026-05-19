Prima di presentare il suo nome a tutte le squadre avversarie durante la prossima stagione, l'ex Milanista Alberto Riera ha pubblicato un messaggio sulla sua decisione di trasferirsi in Ucraina e condividere non solo il proprio entusiasmo ma anche la propria responsabilità durante un momento così difficile per il Paese.

Ho deciso di vivere in Ucraina . È stata una mia decisione, insieme ai rappresentanti della federazione, abbiamo valutato diverse opzioni su dove stabilirmi, in quale città.

Abbiamo scelto Leopoli. Credo che in questo momento così particolare per l’Ucraina questa sia una grande responsabilità. Non si tratta solo di essere un allenatore che si limita a guardare le partite. Piuttosto, in questo momento, vorrei offrire il mio aiuto in qualsiasi attività di cui la Federazione calcistica ucraina abbia bisogno.

Ho molti amici in Ucraina e vorrei fare tutto il necessario e il possibile. Ma questa è la vita e questa è una mia decisione. È importante sottolineare che nessuno dell’Università di Forze Armate ucraine mi ha fatto pressioni. È stata una mia decisione del tutto personale.

Infine, è importante sottolineare che non esiste alcun contatto tra il giocatore e la Juventus o i suoi representative. Alberto Riera, giocatore con oltre 300 presenze con la maglia del Milan, ha firmato un contratto biennale con opzione di rinnovo con la Federazione calcistica del paese orientale, pres'da Inzaghi





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