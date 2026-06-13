Alberto Stasi esce dal carcere dopo 10 anni: affidamento in prova per l'omicidio di Chiara Poggi

Dopo oltre dieci anni di detenzione per l'omicidio di Chiara Poggi, Alberto Stasi è stato concesso l'affidamento in prova dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il 42enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata avvenuto a Garlasco nel 2007, ha lasciato il carcere di Bollate per terminare la pena all'esterno. La misura è stata concessa grazie alla buona condotta mantenuta durante la detenzione, alle relazioni favorevoli redatte dal carcere, all'attività lavorativa svolta all'esterno e al rispetto delle regole previste dal percorso trattamentale.
Dopo oltre dieci anni di detenzione per l'omicidio di Chiara Poggi, Alberto Stasi è stato concesso l'affidamento in prova dal Tribunale di Sorveglianza di Milano.
Il 42enne, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata avvenuto a Garlasco nel 2007, ha lasciato il carcere di Bollate per terminare la pena all'esterno. La misura è stata concessa grazie alla buona condotta mantenuta durante la detenzione, alle relazioni favorevoli redatte dal carcere, all'attività lavorativa svolta all'esterno e al rispetto delle regole previste dal percorso trattamentale.
Stasi, che lavora come impiegato amministrativo e contabile in una società milanese, dovrà rispettare precise limitazioni e mantenere un'attività lavorativa o socialmente utile. Solo al termine del periodo di affidamento, se tutte le prescrizioni verranno rispettate, la pena sarà considerata estinta
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