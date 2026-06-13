Alberto Stasi: il tribunale concede l'affidamento in prova, l'ultima fase prima della scarcerazione

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso ad Alberto Stasi l'affidamento in prova ai servizi sociali, permettendogli di non rientrare in carcere ogni notte. La misura, basata sulla buona condotta, il lavoro esterno e la semilibertà, non influisce sull'eventuale revisione del processo per l'omicidio di Chiara Poggi.

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l'istanza presentata dalla difesa di Alberto Stasi , concedendogli l'affidamento in prova ai servizi sociali. Dopo oltre dieci anni di detenzione nel carcere di Bollate, l'ex responsabile del caso Garlasco non verrà più obbligato a rientrare in cella ogni sera, ma dovrà continuare a scontare la pena secondo le prescrizioni stabilite dal giudice.

La misura, prevista dal codice penitenziario, non comporta una scarcerazione totale né la chiusura del procedimento giudiziario: si tratta dell'ultima alternativa prima della completa estinzione della condanna, fissata per il 22 ottobre 2028, tenendo conto dei benefici maturati durante gli anni di isolamento. La decisione è stata fortemente influenzata dal percorso di reinserimento intrapreso da Stasi durante l'esecuzione della pena.

La Procura generale, intervenuta in udienza, ha riconosciuto la buona condotta dell'imprigionato, le relazioni costruttive instaurate con il personale carcerario e con gli operatori dell'area educativa. Inoltre, ha valutato positivamente il lavoro esterno ottenuto nel 2023, che ha consentito al detenuto di svolgere attività amministrative e contabili a Milano, nonché la successiva concessione della semilibertà, che gli permetteva di uscire dal carcere durante il giorno e rientrare solo per la notte.

Questi elementi hanno dimostrato un consistente impegno verso la riabilitazione e hanno convinto il giudice a concedere l'affidamento, consentendo a Stasi di vivere fuori dal penitenziario ma sotto la supervisione dei servizi sociali. È importante sottolineare che l'affidamento non è collegato alle recenti indagini sul caso Garlasco, né influisce sulla eventuale revisione del processo.

Dal punto di vista giuridico, Alberto Stasi resta il condannato definitivo per l'omicidio di Chiara Poggi; la sua condanna rimane valida e, se la difesa intende richiedere una revisione, dovrà presentare un'apposita istanza a seguito degli sviluppi investigativi emersi negli ultimi mesi. In pratica, si aprono due binari distinti: da un lato la prosecuzione dell'esecuzione della pena, ora in forma di affidamento in prova; dall'altro, la possibilità di avviare un nuovo procedimento per la revisione del processo, un percorso autonomo dal beneficio penitenziario appena concesso.

La decisione del tribunale rappresenta quindi una svolta nella vita quotidiana di Stasi, che potrà mantenere un'attività lavorativa regolare e una certa autonomia, pur sotto il controllo delle autorità competenti, mentre la questione giudiziaria rimane aperta per eventuali futuri sviluppi





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alberto Stasi Affidamento In Prova Tribunale Di Sorveglianza Penitenziario Caso Garlasco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Affidamento in prova per Stasi: il Tribunale di Sorveglianza di Milano concede i servizi socialiIl Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto l'affidamento in prova ai servizi sociali per Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. La decisione, con parere favorevole della Procura generale, segna un ulteriore passo nel percorso esecutivo della pena, spostandolo dalla semi-libertà a una misura alternativa che prevede la liberazione vigilata. La scelta riguarda l'esecuzione della pena e non influenza la condanna definitiva, suscitando reazioni contrastanti nel dibattito pubblico italiano.

Read more »

Alberto Stasi libero con l'affidamento in prova: il Tribunale di Sorveglianza accoglie l'istanza della difesaAlberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato liberato grazie all'affidamento in prova ai servizi sociali. Nel frattempo, in Francia, la morte di Lyhanna ha scosso il Paese e ha acceso un dibattito sulla fiducia nelle istituzioni.

Read more »

Tribunale di Sorveglianza di Milano valuta affidamento in prova per Alberto StasiIl Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto l'istanza della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per omicidio, concedendo la possibilità dell'affidamento in prova ai servizi sociali. La decisione segue il parere favorevole della procura generale, basato sulla buona condotta e sul percorso di reinserimento. Stasi, in regime di semilibertà dal 2023, lavora fuori dal carcere di Bollate. L'affidamento, atteso a giorni, è una misura indipendente dalla futura richiesta di revisione del processo.

Read more »

Alberto Stasi verso l'affidamento: la nuova vita lavorativa lontano da Garlasco e la decisione del Tribunale di SorveglianzaIl Tribunale di Sorveglianza di Milano deciderà sulla richiesta di affidamento in prova di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo il parere favorevole della Procura generale e due anni di lavoro in semilibertà, Stasi potrebbe trasferirsi vicino Milano. La decisione è attesa entro pochi giorni.

Read more »