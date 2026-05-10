Alberto Stasi: la sua avvocato porta documenti della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi

Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha incontrato la sua avvocato Giada Bocellari che gli ha portato documenti della nuova inchiesta che potrebbe cambiare il suo destino. Stasi ha potuto leggere gli elementi raccolti dalla Procura di Pavia che ritiene la sua condanna come un errore giudiziario, frutto di una 'suggestione' processuale e mediatica.

Alberto Stasi da oltre un anno è in regime di semilibertà, di giorno lavora in centro a Milano e la sera torna in carcere a Bollate.

Ma venerdì ha trascorso la notte fuori e ieri ha incontrato la sua avvocata Giada Bocellari, che gli ha portato carte e documenti della nuova inchiesta sull'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi che potrebbe riscrivere il suo destino. E ha potuto leggere tutti gli elementi raccolti dalla Procura di Pavia che ritiene la sua condanna a 16 anni come un errore giudiziario, frutto di una 'suggestione' processuale e mediatica.

Stasi è passato per due assoluzioni e una condanna definitiva, ora le sue speranze sono aumentate. Vuole tornare libero, ma soprattutto vuole che emerga con chiarezza che lui ha pagato ingiustamente e che la verità è un'altra, anche per 'rendere giustizia' a Chiara. La nostra intenzione è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo, spiega Bocellari, che lo assiste con il collega Antonio De Rensis. Al momento, chiarisce, non è possibile prevedere una tempistica.

Non sarà comunque breve, e non sarà depositata sicuramente entro fine mese, perché è necessario leggere e studiare tutti gli atti e poi scrivere la richiesta. La legale racconta che, della nuova inchiesta, Stasi era al corrente solo di ciò che gli riferiva lei. Per il resto nulla, non legge i giornali, afferma, spiegando che è una scelta precisa per non subire condizionamenti esterni.

Nei prossimi giorni imposteremo il lavoro difensivo sull'istanza nell'ottica di una revisione e non del procedimento a Sempio. Che non c'entra, perché sono due binari paralleli. Da quello che ho avuto modo di vedere per ora, c'è un quadro pesante' sul nuovo indagato, ma noi dovremo studiare e valutare





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