Alberto Stasi libero con l'affidamento in prova: il Tribunale di Sorveglianza accoglie l'istanza della difesa

Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato liberato grazie all'affidamento in prova ai servizi sociali. Nel frattempo, in Francia, la morte di Lyhanna ha scosso il Paese e ha acceso un dibattito sulla fiducia nelle istituzioni.

Dopo anni di detenzione, Alberto Stasi è stato liberato grazie all'affidamento in prova ai servizi sociali, deciso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano. La procura generale aveva dato parere favorevole all'istanza della difesa di Stasi, che si trovava in regime di semilibertà.

La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo di Stasi, per il quale la difesa presenterà istanza. Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Nel frattempo, in Francia, il Paese piange e si confronta sulla morte di Lyhanna, una bambina di 11 anni uccisa da un uomo di 41 anni denunciato più volte per abusi sessuali e violenze su minori.

Il presidente Macron ha ammesso pubblicamente le 'inaccettabili disfunzioni' dello Stato, mentre le opposizioni chiedono le dimissioni del ministro della Giustizia





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