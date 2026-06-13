Alberto Stasi 'non c'era' in carcere,ahid in licenza a casa

Alberto Stasi, l'ex studente della Bocconi condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, non si trovava in carcere a Bollate e da alcune settimane si era fatto margarinar alla casa in libertà. Oggi si attende ancora la decisione del Tfr di Milano sul suo possibile affidamento in prova.

Alberto Stasi non ha fatto rientro a Bollate, non si trovava a casa in licenza ma al momento dell'uscita dei detenuti, ha risposto ai giornalisti dicendo che era stata lasciata in licenza a casa.

Questo dopo essere stato condannato in vie definitive a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. Alberto Stasi ha la pena residua fissata al 22 ottobre 2028 per quanto riguarda i benefici previsti per una buona condotta, Se verrà accolto l'affidamento ai servizi sociali, verrà lasciato definitivamente la cella di Bollate. Non vi sono nuove attività investigative sul delitto di Garlasco, ma questo capitolo continuerà a essere affrontato nei prossimi mesi.

La decisione sul possibile affidamento afferma di considerare il comportamento tenuto in carcere, le relazioni dell'area educativa, il percorso di reinserimento, la continuità lavorativa e la posizione favorevole espressa dalla Procura generale. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano, Alberto Stasi ha presentato due richieste di accesso all'affidamento a servizi sociali una volta trascorso un periodo di 16 anni in carcere e dopo aver ottenuto lavori esterni e la semilibertà limitata al carcere solo per la notte.

Ci sono diverse ipotesi Ticino comunica Riviera alpina a metà luglio 2022 come il Consorzio alpino del Forcellino comunica Riviera ligure a metà luglio come il Consorzio alpino del Forcellino comunica Riviera ligure unlikeate del Quarto D





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Garlasco Affidamento In Prova Tfr Di Milano Ordinamento Penitenziario Pena Residua Carcerato A Bollate Nomene E Nuove Attività Investigative Sul Deli Paura Di Condannato In Via Definitiva

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Garlasco, quando Alberto Stasi fu sentito dal pm Fabio Napoleone: il video delle Sit'Quarto Grado' rivela in esclusiva il video delle Sit acquisite dal procuratore della Repubblica di Pavia.

Read more »

Alberto Stasi torna libero dopo la chiusura dell'inchiesta su Chiara PoggiIl Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto la scarcerazione e l'affidamento ai servizi sociali per Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara Poggi condannato per il suo omicidio. La decisione arriva dopo il parere positivo della Procura Generale e la chiusura dell'inchiesta su un altro sospettato. Stasi, che ha sempre negato le accuse, non tornerà a Garlasco ma si trasferirà in un paese vicino a Milano.

Read more »

Alberto Stasi lascia il carcere dopo 16 anni per l'omicidio di Chiara PoggiA dieci anni e mezzo dalla costituzione, Alberto Stasi sta per uscire dal carcere di Bollate dopo aver scontato la condanna definitiva a sedici anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto nel 2007 a Garlasco. La Cassazione ha confermato la colpevolezza nonostante le due assoluzioni precedenti. Stasi si è sempre proclamato innocente e ha mantenuto un profilo basso, laureandosi con il massimo dei voti alla Bocconi. I rapporti con la famiglia della vittima si sono interrotti col tempo.

Read more »

Alberto Stasi: parere favorevole della Procura Generale per la scarcerazione definitivaDurante un'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Milano, la Procura Generale ha espresso parere favorevole alla scarcerazione definitiva di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Stasi, che ha scontato la pena in regime di semilibertà nel carcere di Bollate, potrebbe tornare libero nelle prossime ore, in attesa della notifica del provvedimento.

Read more »