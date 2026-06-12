Alberto Stasi, richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali: la Procura si esprime favorevolmente

Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco, potrebbe ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali. La Procura ha espresso un parere favorevole e il Tribunale di Sorveglianza di Milano si è riservato la decisione. La buona condotta tenuta in carcere e le relazioni positive del carcere di Bollate hanno influito sulla valutazione.

Alberto Stasi potrebbe presto ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali . La Procura ha espresso un parere favorevole e il Tribunale di Sorveglianza di Milano si è riservato la decisione.

La buona condotta tenuta in carcere e le relazioni positive del carcere di Bollate hanno influito sulla valutazione. Stasi sta scontando una condanna definitiva a 16 anni per il delitto di Garlasco ed è detenuto dal 2015. Il suo percorso carcerario regolare e il parere positivo della Procura generale sono considerati elementi importanti per la concessione dell'affidamento in prova





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