Alberto Stasi verso l'affidamento in prova: la Procura di Milano dà parere positivo

La Procura generale di Milano ha espresso parere favorevole alla richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. La decisione finale spetta ora al Tribunale di sorveglianza. Stasi, già in semilibertà, potrebbe uscire dal carcere continuando a lavorare a Milano sotto prescrizioni.

Alberto Stasi si avvicina sempre di più alla possibile liberazione dal carcere. L'ex studente della Bocconi, unico condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi , potrebbe essere ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali .

La Procura generale di Milano ha espresso parere favorevole alla sua istanza, presentata dalla difesa, durante un'udienza riservata tenutasi venerdì pomeriggio. La decisione finale spetta ora al Tribunale di sorveglianza di Milano, che dovrà valutare se concedere questa misura alternativa alla detenzione. Stasi, che compirà 43 anni a luglio, sta scontando una pena di 16 anni per il delitto avvenuto nell'agosto 2007 e si trovava già in regime di semilibertà.

Durante l'udienza, secondo quanto riportato, avrebbe risposto in modo pacato ai magistrati. La sostituta procuratrice generale Valeria Marino ha motivato il parere positivo sostenendo che Stasi ha accettato la condanna, pur dichiarandosi innocente, e sta risarcendo la famiglia Poggi. L'affidamento in prova, se concesso, gli permetterebbe di lasciare il carcere e di scontare il resto della pena all'esterno, seguendo prescrizioni stabilite dal tribunale.

Questa misura, prevista dall'ordinamento penitenziario, non revoca la condanna ma ne modifica le modalità di esecuzione per chi abbia intrapreso un percorso di reinserimento sociale. Tecnicamente, Stasi non sarebbe libero: non sarebbe più obbligato a rientrare in carcere ogni sera come nella semilibertà, ma rimarrebbe sottoposto a vincoli. Potrebbe continuare a lavorare come contabile nello studio milanese dove già è impiegato, ma con obblighi come un orario di rientro, il divieto di lasciare l'Italia e quello di rilasciare interviste.

Secondo quanto riportato da Tg7, Stasi non tornerebbe a vivere a Garlasco ma si trasferirebbe in affitto a Milano. La famiglia di Chiara Poggi ha espresso una posizione netta ma misurata: pur riconoscendo che Stasi ha diritto a questo passo del percorso penitenziario, ribadisce che la condanna resta. Questa distinzione evidenzia il delicato intreccio tra l'evoluzione del percorso detentivo e la definitività della sentenza per l'omicidio della ragazza uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007.

Il caso continua a dividere l'opinione pubblica e a riaprire interrogativi, anche in seguito a nuove indagini e a un rinnovato dibattito pubblico che ha riportato il delitto al centro dell'attenzione giudiziaria. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è intervenuto definendo il caso Garlasco un'anomalia del sistema. Ha dichiarato che risulta problematico condannare una persona dopo due assoluzioni in primo grado e in appello, senza un nuovo processo ma sulla base di supplementi istruttori.

Il ministro ha sottolineato che il principio italiano richiede prove al di là di ogni ragionevole dubbio, elemento che a suo parere mancherebbe in questa vicenda, senza colpe individuali dei magistrati ma per una peculiarità del sistema giuridico italiano. La vicenda processuale di Stasi è stata lunga e complessa: fu assolto nel 2009 in primo grado e di nuovo nel 2011 in appello.

La Cassazione annullò quelle sentenze e dispose un nuovo processo d'appello, che nel 2014 portò a una condanna a 16 anni, confermata definitivamente nel 2015. Dopo anni di detenzione, il percorso penitenziario di Stasi potrebbe ora compiere un passo significativo con l'affidamento in prova ai servizi sociali, una misura che segnerebbe una transizione verso la fase finale della pena, pur mantenendo la natura sanzionatoria della condanna





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