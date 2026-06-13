Alberto Stasi verso l'affidamento: la nuova vita lavorativa lontano da Garlasco e la decisione del Tribunale di Sorveglianza

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano deciderà sulla richiesta di affidamento in prova di Alberto Stasi, condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Dopo il parere favorevole della Procura generale e due anni di lavoro in semilibertà, Stasi potrebbe trasferirsi vicino Milano. La decisione è attesa entro pochi giorni.

Il caso di Alberto Stasi , condannato per l'omicidio di Chiara Poggi , torna al centro dell'attenzione giudiziaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano sta valutando la sua richiesta di affidamento in prova ai servizi sociali, dopo il parere favorevole espresso dalla Procura generale.

La decisione, attesa entro pochi giorni, potrebbe permettere a Stasi di scontare la parte residua della pena fuori dal carcere. Attualmente, dal 2023, Stasi lavora esternamente in una società di gestioni finanziarie, occupandosi di contabilità e attività amministrative, nell'ambito del regime di semilibertà ottenuto in precedenza. Il suo percorso extramurario è caratterizzato da rigide regole: utilizza solo mezzi pubblici specifici - autobus, tram e metropolitana - e segue itinerari prestabiliti per facilitare il monitoraggio.

La valutazione della Procura si basa sul comportamento tenuto durante la detenzione, sui risultati del periodo di semilibertà e sulle relazioni positive dell'équipe del carcere di Bollate. Stasi sta scontando una pena definitiva di 16 anni ed è detenuto dal 2015. L'eventuale affidamento non comporterebbe un ritorno a Garlasco, suo paese d'origine.

Secondo indiscrezioni, si trasferirebbe in un comune vicino a Milano, portando con sé solo pochi effetti personali e donando alcuni beni, come un frigorifero e un ventilatore, ai detenuti del carcere di Bollate, un gesto simbolico di una nuova fase. Stasi stesso, in un'intervista del 2022, aveva raccontato come il carcere avesse rimodulato i suoi obiettivi, spostandoli da un percorso aziendale tradizionale a un desiderio di dare un senso diverso alle esperienze vissute.

L'udienza di venerdì 12 giugno 2026 si è conclusa con la riserva dei giudici, che dovrebbero depositare l'ordinanza entro cinque giorni. La concessione dell'affidamento segnerebbe un ulteriore passo verso la conclusione del percorso penale, con una vita sempre più integrata nel sociale, ma lontano dai luoghi del dramma





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