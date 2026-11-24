Alberto Stasi parla dopo il carcere: sogni di famiglia, progetti per Londra o Vienna e la reazione alle indagini sulla Procura di Pavia.

Alberto Stasi, l'ex studente di Bocconi condannato per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, ha condiviso con la giornalista Gaia Tortora il suo percorso di ricostruzione personale dopo oltre sette anni di detenzione. Stasi ha dichiarato di andare a letto con la coscienza tranquilla e di non aver bisogno di riconoscimenti esterni per la sua battaglia giudiziaria, sottolineando la sua determinazione a ricostruire una vita normale nonostante il peso del passato. La conversazione tocca temi personali come il desiderio di una famiglia e la possibilità di trasferirsi all'estero, mentre il contesto legale cambia con l'apertura di una nuova inchiesta da parte della Procura di Pavia che vede indagato Andrea Sempio.

Detenzione e integrazione sociale nel post-carcere

Il racconto di Stasi inizia dai primi giorni trascorsi nel carcere di Vigevano nel 2007, un periodo segnato da controlli rigorosi che avvenivano ogni venti minuti per verificare le sue condizioni fisiche e psicologiche. Successivamente, ha mantenuto un legame amicale con un compagno di cella conosciuto nel carcere di Bollate, una relazione che continua ancora oggi a dimostrazione della capacità di trovare umano nelle situazioni più difficili. Dopo aver scontato sette anni, Stasi ha ottenuto l'opportunità di lavorare all'esterno della struttura detentiva, un beneficio che ritiene avrebbe potuto ottenere prima se non ci fosse stato l'enorme clamore mediatico legato al delitto di Garlasco.

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La presenza di giornalisti e fotografi ha reso difficile per Stasi reintegrarsi nella società, creando un clima di diffidenza nelle persone che incontra. Nonostante il fastidio provocato dall'attenzione costante, Stasi afferma che questo aspetto negativo finisce lì, senza compromettere il suo obiettivo principale di contribuire positivamente alla società. Non cerca medaglie o titoli onorifici, ma vuole mettere a disposizione degli altri l'esperienza maturata durante la detenzione, offrendo una prospettiva diversa su un sistema che l'ha segnato profondamente.

Rischio imputazione a vita e posizione di Andrea Sempio

Un tema centrale del dialogo è il timore di rimanere etichettati a vita come imputati, una sensazione condivisa da Stasi e resa famosa da Enzo Tortora, padre di Gaia. Stasi riflette su come questo Paese tenda a mantenere una sorta di condanna sociale anche dopo la fine della pena detentiva, un rischio che lo porta a essere cauto nel condividere la sua storia. La giornalista, esperta in errori giudiziari grazie alla vicenda del padre, ha ascoltato con empatia il racconto di chi ha subito le conseguenze di un sistema giudizario imperfetto.

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Parallelamente alla riflessione personale di Stasi, la Procura di Pavia ha aperto una nuova indagine che vede coinvolto Andrea Sempio, ex collega di Stasi a Bocconi. Questa nuova developement aggiunge un livello di complessità alla vicenda storica del 2007, riallacciando i fili di un caso che sembrava chiuso ma che continua a riemergere sotto nuove luce. L'indagato è legato al contesto accademico e personale del periodo in cui sono stati commessi i fatti, sollevando nuove domande sulle responsabilità e sulla dinamica degli eventi passati.

Sogni di una nuova vita e progetti internazionali

Oltre alle questioni legali, Stasi ha rivelato i suoi sogni più profondi, tra cui il desiderio di avere figli e di costruire una famiglia stabile. Vive attualmente da solo fuori Milano, ma vorrebbe che sua madre si trasferisse più vicino a lui per avere un sostegno quotidiano. La sua famiglia è descritta come piccola ma solida, un pilastro fondamentale in questo momento di transizione dalla vita carceraria a quella libera. Il legame con i familiari rappresenta una delle priorità assolute per il suo futuro.

Per quanto riguarda il futuro professionale e residenziale, Stasi sta valutando diverse destinazioni all'estero, tra cui Londra, Vienna e il Portogallo. Queste città sono indicate come luoghi dove potrebbe ricominciare da zero, lontano dallo sguardo attento della cronaca italiana. Tuttavia, l'idea di allontanarsi dalla madre rappresenta un ostacolo emotivo significativo, e al momento non se la sente di fare un passo definitivo verso l'emigrazione. La decisione finale dipenderà dall'equilibrio tra il bisogno di rinascita professionale e il dovere di cura verso la figura materna.

Impatto mediatico e prospettive future

L'attenzione dei media rimane un fattore costante nella vita di Stasi, influenzando ogni aspetto della sua esistenza post-carcere. La giornalista Gaia Tortora ha colto l'occasione per esplorare non solo gli aspetti giuridici, ma anche quelli umani e psicologici di una vicenda che ha segnato l'opinione pubblica italiana per oltre un decennio. La narrazione di Stasi emerge come un esempio di resilienza, mostrando come sia possibile andare avanti nonostante le ferite sociali e legali.

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Il futuro per Stasi sembra orientato verso una vita privata, lontana dai riflettori ma ricca di progetti concreti. L'obiettivo principale è stabilizzare la sua posizione familiare e, eventualemente, espandersi a livello internazionale se le circostanze lo permetteranno. Nel frattempo, continua a seguire con attenzione gli sviluppi della sua vicenda legale, incluso il ruolo di Andrea Sempio nelle nuove indagini, cercando di mantenere una distanza emotiva necessaria per non farsi travolgere dal passato. La sua storia resta un caso di studio unico per capire le dinamiche tra giustizia, media e società civile.