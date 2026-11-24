L'ex studente di Bocconi Alberto Stasi racconta la sua nuova quotidianità fuori Milano, i ricordi di Bollate e i timori per il futuro familiare dopo la condanna di Garlasco.

Alberto Stasi, ex studente dell'Università Bocconi e figura centrale nel caso di Garlasco, affronta pubblicamente la ricostruzione della propria esistenza dopo gli anni di detenzione. In un'intervista raccolta da Gaia Tortora, l'uomo descrive la transizione verso una vita normale, segnata da vincoli economici e dalla necessità di nascondere il proprio passato a chi potrebbe conoscerlo. La sua scelta di risiedere fuori Milano non è casuale, ma dettata dalla volontà di vivere lontano dai riflettori e dallo stigma che accompagna i reati commessi nel territorio comasco.

Stasi affronta la vita post-galone e i dubbi familiari

L'attuale condizione di Stasi è caratterizzata da una forte dipendenza economica e dalla vicinanza della madre, che gli prepara i pasti quotidianamente portando il cibo direttamente a casa sua. Questa dinamica familiare rappresenta un supporto concreto ma anche un limite alla sua indipendenza, poiché l'ex detenuto ammette di non possedere competenze culinarie oltre la semplice preparazione della pasta. La sua routine quotidiana si snoda tra il lavoro in ufficio e la vita privata, in un equilibrio precario che lo costringe a mantenere un basso profilo sociale per evitare il ritorno delle attenzioni mediatiche che lo hanno perseguitato.

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Un tema centrale nel discorso di Stasi riguarda il desiderio di formare una famiglia e avere figli, un progetto che è però ostacolato dalla consapevolezza delle conseguenze legali in Italia. Egli esprime una profonda preoccupazione riguardo alla necessità di dover spiegare ai propri eventuali eredi le vicende di Garlasco, temendo che il peso della condanna ricada sulle generazioni future. La paura di uno stigma perpetuo lo porta a riflettere sulla giustizia retributiva, citando il pensiero del padre secondo cui una persona coinvolta in una vicenda giudiziaria rischia di portarne il peso per tutta la vita, anche dopo la conclusione formale dei processi.

Il ricordo della detenzione e le regole di Bollate

Il ritorno al passato attraverso i ricordi della detenzione nel carcere di Bollate rivela dettagli specifici sulla vita carceraria che hanno segnato l'esperienza di Stasi. Egli descrive procedure di controllo notturno rigide, dove i detenuti venivano svegliati e illuminati con una torcia puntata negli occhi a intervalli di circa venti minuti. Questa pratica, oltre a disturbare il riposo, serviva a mantenere un costante stato di allerta e sottomissione, trasformando ogni momento di relax in una potenziale fonte di tensione psicologica per chi stava scontando la pena.

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La comunicazione con le autorità carcerarie risultava particolarmente complessa a causa di un meccanismo psicologico inverso: più un detenuto affermava di non avere esigenze, meno veniva creduto e ascoltato. Stasi ha dovuto quindi adattare il proprio comportamento, imparando a segnalare i propri bisogni solo quando necessari, per essere preso in considerazione. Un episodio che rimane impresso nella sua memoria è la richiesta di accedere a una relazione psicologica redatta nel 2007, composta da due pagine dedicate a lui, il cui contenuto non gli è mai stato reso noto, alimentando un senso di ingiustizia e chiusura verso il sistema.

Nonostante le difficoltà, Stasi riconosce alcuni aspetti organizzativi positivi nel carcere di Bollate, in particolare la possibilità per i detenuti di condividere la cella con una persona con cui hanno instaurato un buon rapporto. Questo sistema, che richiede la richiesta e la sottoscrizione congiunta da parte di entrambi gli interessati, è visto da lui come un esempio virtuoso di gestione della convivenza carceraria. Rispettare gli orari e il riposo del compagno di cella diveniva quindi parte di un equilibrio necessario per sopravvivere psicologicamente alla detenzione.

Impatto sociale, stalking e prospettive future

La vita dopo la liberazione è ancora turbata dalla sensazione di essere sotto osservazione, un fenomeno che Stasi attribuisce alla persistente attenzione dei giornalisti e dei curiosi. In alcune occasioni ha notato la presenza di reportage nei pressi del luogo di lavoro, avvertendo la sensazione spiacevole di essere seguito, anche se si rifiuta di isolarsi completamente dalla società. La sua strategia di difesa consiste nel mantenere la calma: nel caso in cui si accorgesse di avere qualcuno alle calcagna, ha immaginato di fermarsi e domandare con tranquillità e cortesia se ci sia qualche motivo specifico per quella persecuzione.

Il ritratto che emerge dall'intervista è quello di un uomo che, di fronte alle situazioni dolorose e alle critiche, tende a non manifestare apertamente le emozioni. Invece di reagire con rabbia o paura, cerca costantemente un modo per andare avanti, preservando la propria dignità e serenità interiore. Questa resistenza silenziosa gli permette di non lasciare che gli sguardi altrui e i ricordi del passato condizionino completamente la sua vita, permettendogli di costruire un futuro che, pur essendo fragile, resta l'unico orizzonte possibile dopo il lungo calvario giudiziario.