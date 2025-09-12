Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela: dopo sei mesi di silenzio arriva una telefonata dalla prigione

Alberto Trentini, 46 anni, è detenuto in Venezuela senza accuse formali da quasi 300 giorni. Dopo sei mesi di silenzio, ha potuto chiamare la famiglia dal carcere di El Rodeo I.

Da quasi trecento giorni Alberto Trentini , un cooperante italiano di 46 anni con lunga esperienza presso Humanity & Inclusion, è detenuto in Venezuela senza accuse formali né diritti riconosciuti. Arrestato il 15 novembre 2024 durante una missione umanitaria tra Caracas e Guasdualito, è stato portato nel carcere di El Rodeo I, sotto il controllo del controspionaggio militare, dove si trova ancora. Dopo sei mesi di silenzio, Alberto Trentini ha potuto chiamare la famiglia dal carcere di Caracas.

«Sto bene, prendo le medicine». A quasi 300 giorni dall'arresto, le speranze della famiglia restano affidate a nuove mosse diplomatiche, mentre il silenzio intorno a El Rodeo continua a pesare come un macigno. La madre, Armanda Colusso, ha più volte denunciato pubblicamente la situazione. «Mio figlio è una pedina, ostaggio di quel Paese», ha detto a la Repubblica. In un'intervista ad Avvenire, ha aggiunto: «Ogni volta che il telefono squilla spero che sia lui. Non sapere nulla è la tortura più grande». Alberto ha potuto telefonare a casa soltanto due volte in quasi un anno: la prima dopo 181 giorni dall'arresto, la seconda poco tempo dopo. «Sono stati pochi minuti, ma almeno abbiamo sentito la sua voce», ha spiegato la madre a Il Fatto Quotidiano. Anche gli amici hanno deciso di attivarsi, organizzando fiaccolate e raccolte firme. «Alberto ha sempre messo se stesso al servizio degli altri. Ora tocca a noi non lasciarlo solo», hanno raccontato ad Avvenire durante una delle iniziative pubbliche in suo sostegno. Una petizione online ha superato le 50mila adesioni, diventando un simbolo di solidarietà crescente. Sul fronte istituzionale, a gennaio 2025 il governo italiano ha convocato l'ambasciatore venezuelano a Roma e inviato a Caracas l'inviato speciale Luigi Vignali, senza però ottenere risultati concreti. Nel frattempo, la Commissione Interamericana dei Diritti Umani ha stabilito che la vita e l'integrità di Trentini sono «a rischio irreparabile», sollecitando misure urgenti. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, un diplomatico venezuelano ha sostenuto che Caracas sarebbe stata disposta a trattare, accusando però l'Italia di non aver mai fatto il primo passo: «Un atteggiamento infantile, non degno dei rapporti tra Stati»





