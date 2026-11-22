Carlos Alcaraz vince il suo primo Masters Finals 2026 battendo Alexander Zverev a Torino. Un trionfo storico nel tennis maschile.

Carlos Alcaraz ha scritto una pagina indimenticabile nella storia del tennis mondiale conquistando il suo primo titolo di Maestro. Lo spagnolo ha superato Alexander Zverev, numero uno al mondo, nella finale delle ATP Finals 2026 svoltasi sul cemento indoor di Torino. La vittoria arriva con il punteggio di 6-2 e 7-6(7) dopo un duello intenso durato un'ora e 46 minuti.

La conquista del trofeo di Maestro

Questa vittoria rappresenta un traguardo fondamentale per la carriera di Carlos Alcaraz, che si aggiudica per la prima volta il prestigioso trofeo assegnato al vincitore del torneo di fine anno. L'evento si è svolto nella città italiana di Torino, confermando la città come sede prestigiosa per gli eventi tennistici di alto livello. La vittoria di Alcaraz si distingue per la determinazione mostrata in momenti critici, superando la resistenza ostinata di uno degli avversari più forti del circuito.

Also read Finale Atp Finals 2026: Alcaraz contro Zverev a Torino per il tris o il primo titolo

Dettaglio tecnico della finale

La partita è iniziata con un'intensità elevata subito dopo la cerimonia di apertura, che ha visto la partecipazione di Andrea Bocelli. I primi giochi hanno richiesto circa quindici minuti, con Zverev che ha annullato tre palle break iniziali. Alcaraz si è imposto nel secondo gioco portando il punteggio sul 3-1 e chiudendo il primo set 6-2 in 52 minuti. Il cambio di ritmo è avvenuto quando Zverev ha perso il servizio dopo uno smash sbagliato, dimostrando nervosismo.

Nel secondo set, Alcaraz ha mantenuto l'equilibrio grazie a un break realizzato a zero e un ulteriore smash vincente. Alexander Zverev ha reagito sotto la pressione della folla, sostenuto anche dalla presenza di Nick Woltemade, attaccante della Juventus. Il tedesco ha recuperato il break al gioco otto, portando il punteggio sul 4-4 e poi in vantaggio 5-4 grazie a risposte vincenti.

Advertisement

Reazione di Alcaraz e Tie-break decisivo

Carlos Alcaraz ha dimostrato grande sangue freddo nel momento più critico del secondo set. Nonostante un momentaneo calo al decimo game, ha impattato il punteggio sul 5-5 grazie a un ace e a una palla corta chirurgica. La partita si è così conclusa con un tie-break acceso, dove Zverev ha condotto 3-0 e 6-3, procurandosi tre punti partita consecutivi.

Tuttavia, Alcaraz ha annullato tutte le opportunità per cedere il set. Dopo aver mantenuto l'11-11, lo spagnolo ha mancato il primo match point ma ha realizzato il secondo sull'8-7. Questa chiusura ha siglato la vittoria finale, confermando la superiorità tecnica del giocatore spagnolo in condizioni di forte pressione emotiva e fisica.