Alda D'Eusanio: 'Addio alla tv, oggi è sempre lo stesso chiacchiericcio'

La giornalista Alda D'Eusanio ha partecipato a 'Schermi di Piombo', una rassegna gratuita dedicata al potere, al cinema e alla memoria. L'evento precede la proiezione de 'Il Portaborse', film del 1991 diretto da Daniele Lucchetti, uscito poco prima dell'inchiesta Mani Pulite. D'Eusanio ha riflettuto sugli anni Novanta, sul giornalismo di ieri e di oggi, e sulla televisione che non riconosce più.

Alda D'Eusanio ha detto addio alla tv, definendola sempre uguale e priva di contenuti veri. La giornalista ha partecipato a 'Schermi di Piombo', una rassegna gratuita dedicata al potere, al cinema e alla memoria.

L'evento precede la proiezione de 'Il Portaborse', film del 1991 diretto da Daniele Lucchetti, uscito poco prima dell'inchiesta Mani Pulite. D'Eusanio ha riflettuto sugli anni Novanta, sul giornalismo di ieri e di oggi, e sulla televisione che non riconosce più.

'Molto, è un'operazione culturale veramente di grande sensibilità. Io ho seguito le altre edizioni e devo dire che non è come andare al cinema d'estate a vedere grandi romanzoni, ma è uno stare insieme a riflettere sulla storia del Paese. Significa ricordare tutto ciò che l'Italia ha vissuto, che fa parte della nostra storia ma anche del nostro quotidiano, perché è un passato molto recente.

Penso agli anni di piombo, alla strategia della tensione, ai misteri che continuiamo a non svelare perché sono segreti di Stato. Sono cose che ci hanno colpito molto e che hanno ferito profondamente la storia del Paese. È un'operazione di grande sensibilità e intelligenza'





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