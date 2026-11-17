Dopo la storica vittoria elettorale in Serbia, Aleksandar Baucal illustra il piano per le riforme, lo Stato di diritto e il futuro percorso di adesione all'Unione Europea.

Alessandar Baucal, docente di Psicologia dello sviluppo presso l'Università di Belgrado, ha accolto una standing ovation di sostenitori commossi all'uscita dal Forum sull'allargamento dell' Unione Europea a Bruxelles. Questo momento di celebrazione segna l'ingresso ufficiale della Lista degli studenti, il movimento guidato da Baucal che ha posto fine al quattordicennale potere del presidente Aleksandar Vučić e del Partito Progressista Serbo. A Bruxelles, il docente ha incontrato anche la commissaria europea all'Allargamento Marta Kos, portando con sé la volontà di una nuova generazione di voltare pagina, ricostruire le istituzioni nazionali e riaprire un dialogo costruttivo con le istituzioni europee.

La netta vittoria elettorale e il malcontento diffuso

La Lista degli studenti ha ottenuto un risultato schiacciante, raccogliendo il 53% dei voti e assicurandosi 140 seggi su 250 in parlamento, con un'affluenza alle urne record. Aleksandar Baucal ha confermato di aver preveduto questo successo, pur essendo consapevole che tale magnitudo elettorale fosse difficile da immaginare per molti interlocutori europei. La vittoria si basa sul rilevamento di un profondo malcontento diffuso nella popolazione, che si sentiva prigioniera di un regime autoritario e incapace di proiettare un futuro positivo.

Also read FantaSanremo, le prime novità. E nell’attesa scatta oggi il TotoFestival: ecco come funziona

La delusione sociale era così pervasiva che molti giovani avevano già scelto di lasciare il Paese alla ricerca di migliori opportunità. Di fronte a un'insoddisfazione così generalizzata, Baucal ha dichiarato di essere certo del risultato elettorale, riconoscendo che il mandato ricevuto dagli elettori richiede un'azione immediata e concreta per cambiare le dinamiche di potere. Questo consenso schiacciante rappresenta la volontà popolare di rompere con gli schemi del passato.

Riforme sullo Stato di diritto e nuovo modello di governo

Il primo passo sostanziale del nuovo governo sarà comprendere la situazione reale del Paese, poiché l'amministrazione precedente ha mantenuto riservate molte informazioni cruciali sui diversi settori. Aleksandar Baucal sottolinea la necessità di avere un quadro completo prima di procedere, ma ha già annunciato la volontà di iniziare a lavorare sui capitoli 23 e 24 del negoziato con l'Unione Europea. Questi capitoli riguardano specificamente lo Stato di diritto, la giustizia e i diritti fondamentali, temi che i cittadini chiedono con maggiore urgenza.

Advertisement

Le discussioni interne sono ancora in corso, ma sono già stati formati gruppi di lavoro per affrontare i diversi settori governativi. La filosofia politica della Lista degli studenti pone al centro il lavoro di squadra, dichiarando esplicitamente di essere stanca di un sistema in cui una sola persona decide tutto. Il futuro primo ministro dovrà essere capace di collaborare attivamente con ministri, istituzioni e cittadini, riconoscendo che i problemi sociali sono troppo complessi per essere affidati a una figura leadership unica.

Gestione dell'eredità di Vučić e ruolo della diplomazia europea

Aleksandar Vučić ha ufficialmente riconosciuto la sconfitta elettorale, ma rimane una figura molto influente nella politica serba, capace di esercitare ancora la sua influenza e tentare di bloccare alcuni processi. Baucal prevede che, con l'insediamento del nuovo parlamento, potrebbero emergere esempi di queste tattiche di resistenza, ma il movimento si rifiuta di essere distolto dai propri obiettivi. I cittadini conoscono bene queste dinamiche e ne sono stanchi, tanto da aver votato contro il precedente regime, e il compito dei nuovi governanti è migliorare concretamente la vita della popolazione per neutralizzare eventuali ostacoli.

Riguardo al rapporto con Bruxelles, Baucal ammette che la questione è complessa e che molti serbi accusano l'Europa di aver chiuso un occhio sulle pratiche autoritarie, contribuendo a mantenere al potere il presidente uscente. Tuttavia, comprende che la diplomazia richiede un proprio linguaggio e che l'Unione debba mantenere relazioni con i governi dei Paesi partner, probabilmente nel tentativo di ottenere risultati positivi a livello regionale. Nonostante la delusione registrata in Serbia, il cambio di regime offre ora l'opportunità di voltare pagina e costruire un nuovo, solido rapporto con la Commissione Europea.

Referendum sull'adesione e controversie economiche

La vittoria della Lista degli studenti viene letta a Bruxelles come un'opportunità per rilanciare il percorso europeo della Serbia, ma la decisione finale sull'adesione spetterà ai cittadini attraverso un referendum. Prima di arrivare a questo voto, il Paese dovrà proseguire il processo di adesione e allineare il proprio sistema agli standard europei. Baucal afferma che questi standard coincidono in larga misura con il proprio programma e permettono ai cittadini di vivere in un Paese normale, garantendo che il percorso verso l'integrazione europea influenzerà diverse generazioni con una legittimazione democratica.

Advertisement

Quando il percorso di allineamento sarà completato, sarà organizzato un referendum libero ed equo, dove le persone dovranno essere adeguatamente informate e poter esprimere la propria opinione senza pressioni. La decisione della maggioranza sarà rispettata da tutti, indipendentemente dall'esito. Sul piano economico, rimangono aperte questioni controverse come il progetto della società Rio Tinto per lo sfruttamento del litio. Aleksandar Baucal ha dichiarato che il nuovo governo sarà un interlocutore onesto e disponibile al dialogo per risolvere queste criticità.