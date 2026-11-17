Alessandra Amoroso stravolge il proprio look con una chioma riccia e voluminosa creata dallo stylist Alessandro Maritato. Una trasformazione naturale che conquista i fan dopo la maternità.

La cantante italiana Alessandra Amoroso ha recentemente presentato una trasformazione estetica radicale che ha catturato l'attenzione del pubblico e della stampa specializzata. L'artista salentina, nota per il suo percorso musicale iniziato con il successo al programma Amici e consolidato da oltre 56 dischi di platino, ha deciso di abbandonare i suoi storici look rigorosi per abbracciare una nuova immagine più naturale e dinamica.

Alessandra Amoroso rinnova il suo stile estetico

Alessandra Amoroso è oggi al centro dell'attenzione mediatica per il suo nuovo aspetto fisico, che segna un netto distacco dalle acconciature precedenti. La cantante, che nel 2025 è diventata madre della piccola Penelope Maria, ha dichiarato di dedicare attualmente la maggior parte del suo tempo alla vita familiare, posizionando la musica come un'attività presente ma non prioritaria in questa fase della sua esistenza personale.

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Nonostante il focus principale sia sulla maternità, Alessandra continua a curare la propria immagine con grande attenzione, dimostrando di essere una donna indipendente e consapevole della propria fama. Il suo nuovo approccio agli accessori di stile, in particolare i capelli, riflette un desiderio di rinnovamento e di leggerezza, lontano dalle convenzioni che avevano caratterizzato le sue apparizioni pubbliche recenti.

La collaborazione con lo stylist Alessandro Maritato

Per realizzare questa svolta stilistica, Alessandra Amoroso ha scelto di affidarsi alle mani dello specialista dei capelli ricci Alessandro Maritato, professionista noto sui social media con il nome di Look Totalbrand. L'hair stylist ha sfruttato la significativa crescita dei capelli della cantante avvenuta negli ultimi mesi, lavorando sui volumi per creare un risultato finale che enfatizza la texture naturale dei ricci.

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Alessandro Maritato ha applicato una piega definita come extra curly, con l'obiettivo di ottenere un effetto scenico descritto come da leonessa. Il progetto, intitolato The Curly Touch, ha permesso di definire i ricci sia sulle lunghezze che sulla frangia, creando un contorno armonioso per il viso dell'artista che ne risalta i lineamenti con un'aria spontanea e luminosa.

Confronto con i precedenti look di Alessandra

Questa nuova scelta stilistica di Alessandra Amoroso si discosta drasticamente dalle immagini recenti che la vedevano indossare acconciature tiratissime o pettinature gelatinate all'indietro. La cantante ha sempre dimostrato una certa indifferenza verso le etichette stagionali tradizionali, scegliendo di introdurre una ventata di freschezza estiva anche nel cuore dell'autunno, rompendo così gli schemi convenzionali della moda musicale.

Il cambio di look non è solo estetico ma rappresenta anche un simbolo di libertà creativa per un'artista che ha dimostrato di non preoccuparsi delle regole imposte dal settore. La chioma vaporosa e riccia scelta per questa occasione conferma la volontà di Alessandra di mostrare un lato più sbarazzino e autentico del suo personaggio pubblico, lontano dagli stereotipi della perfezione rigida.

Le reazioni del pubblico e dei media sul nuovo volto

La presentazione del nuovo stile di Alessandra Amoroso ha generato un'ondata di reazioni positive da parte dei fan e degli osservatori del settore entertainment. I commenti online sono stati immediatamente esplosivi, con parole d'ordine come Wow, Spettacolo e Splendida che hanno dominato le conversazioni sui social network e nei canali dedicati alla cantante.

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Il pubblico ha apprezzato particolarmente come il nuovo taglio e la piega dei ricci abbiano valorizzato i tratti del volto di Alessandra, definendola una vera e propria dea della musica. I messaggi di complimenti hanno sottolineato la bellezza naturale del risultato, evidenziando come la trasformazione abbia conferito all'artista un aspetto meraviglioso e pieno di vitalità, riconfermandola come una delle voci più riconoscibili del panorama musicale attuale.