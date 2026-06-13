Alessandra Amoroso, le prime vacanze da mamma in Puglia con Penelope

La cantante trascorre le sue giornate in piscina e passeggiate nel centro storico di Lecce con la sua piccola e la sua famiglia.

Alessandra Amoroso trascorre le prime vacanze da mamma in Puglia con la piccola Penelope . La cantante ha condiviso le sue giornate sui social, mostrando momenti di relax e divertimento con la sua famiglia.

Tra tuffi in piscina e passeggiate nel centro storico di Lecce, la cantante ha scelto di trascorrere del tempo con gli amici e la sua piccola. Prima di cantare al Circo Massimo il 22 giugno, Alessandra Amoroso ha deciso di rilassarsi trascorrendo delle giornate in piscina e tornando in Puglia dalla sua famiglia. Il tutto in compagnia dei suoi amici più cari e di Penelope, nata il 6 settembre 2025 dalla relazione con la sua compagna.

La piccola appare nella maggior parte delle foto, spesso in braccio alla mamma o mentre dorme accanto a lei. Scorrono, poi, gli scatti delle serate trascorse a guardare il tramonto e a mangiare la cucina del suo paese. Ma non solo coccole, relax e buon cibo, perché Amoroso ha condiviso anche dei momenti passati all'interno delle sale di incisione e al pianoforte. Degli episodi che hanno fatto sorgere delle domande a diversi fan: sta tornando con un nuovo album?

Per il momento l'artista non ha dichiarato nulla al riguardo, ma in tanti si chiedono se farà un annuncio speciale al suo prossimo concerto





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