Alessandra Celentano parla di maternità mancata e Pma su Verissimo. Un messaggio inaspettato dall'ex marito Angelo rivela la loro amicizia attuale.

Alessandra Celentano è tornata ospite del programma televisivo Verissimo per discutere di temi personali e profondi, accompagnata dalla cugina Rosita Celentano. Le due donne hanno presentato insieme la loro pubblicazione a quattro mani intitolata Lei è peggio di me. In viaggio con due cugine. Durante l'incontro in studio, Alessandra ha affrontato con sincera onestà il delicato argomento della maternità non realizzata.

La scelta della Pma per amore

Alessandra Celentano ha raccontato con grande trasparenza le motivazioni che l'hanno spinta a intraprendere il percorso di procreazione medicalmente assistita. Ha spiegato che si trattava di un gesto d'amore dedicato all'ex marito, che desiderava ardentemente diventare padre. La maestra di danza ha chiarito di aver tentato questa strada principalmente per lui, poiché era ciò che lui voleva con forza. Oggi, afferma di non sentirsi incompleta nonostante l'assenza di figli propri.

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La ballerina ha ammesso di aver tentato fino a un certo punto la fecondazione, credendo che il figlio sarebbe arrivato, ma che la situazione non si è concretizzata come sperato. Nonostante questo percorso non abbia portato al successo, la donna ha espresso una profonda serenità riguardo alla sua attuale situazione familiare, sottolineando la sua felicità per il fatto che il suo ex marito ha ora due bambine.

Il messaggio inaspettato di Angelo

Durante la puntata di Verissimo, lo show ha riservato una sorpresa del tutto inattesa ad Alessandra. L'ex marito, Angelo, ha inviato un videomessaggio dal quale ha emerso un tono di grande affetto e stima verso la sua ex moglie. Nel video, registrato da un uomo storicamente lontano dai riflettori mediatici, Angelo ha ripercorso i momenti salienti della loro storia d'amore e il giorno del loro matrimonio, mostrando molte foto d'epoca.

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Angelo ha descritto Alessandra come una persona sincera e trasparente, che lo ha conquistato con la sua sensibilità e la sua autenticità. Ha aggiunto che, scegliendo come compagna un'artista, non ci si poteva aspettare che ella contribuisse economicamente alle spese domestiche, poiché non sapeva come fare a pagare le bollette. Nonostante questo, ha affermato che corteggiarla è stato un processo lungo ma estremamente piacevole per lui.

La proposta di matrimonio e l'amicizia attuale

Ricordando il giorno del fidanzamento, Angelo ha raccontato che il suo programma iniziale prevedeva di offrire un regalo e attendere lo stupore di Alessandra. La reazione, tuttavia, non è stata quella immaginata: lei ha visto il cofanetto, poi l'anello, e ha chiesto semplicemente se fosse vero, portando entrambi a scoppiare a ridere. Il matrimonio è stato per lui un giorno di pura gioia e pienezza dei momenti vissuti insieme.

Nonostante le paure e le esitazioni iniziali che Angelo pensava di provare, ha definito tutto naturale e senza ostacoli. Oggi, dopo la fine del legame coniugale, i due mantengono un rapporto di amicizia particolare, nato dalla condivisione di un amore profondo. Angelo ha sottolineato che quel legame non si è mai perso, nonostante le difficoltà incontrate nel tempo per varie ragioni.

La reazione di Alessandra e il futuro

Visibilmente commossa dalla sorpresa arrivata da un ex marito così riservato, Alessandra Celentano ha commentato l'imprevisto messaggio. Ha dichiarato di non aspettarselo da lui e di credere fermamente che un certo tipo di amore non passi mai, ma si trasformi in una forma diversa di legame. Ha espresso la certezza di poter contare su Angelo e viceversa, confermando l'esistenza di un bellissimo rapporto solido.

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La presentatrice e artista ha riflettendo sul loro passato, evidenziando che non si sono mai persi di vista nonostante le vicende della vita. Questa testimonianza offre uno spunto interessante sulla possibilità di mantenere legami affettivi sani e duraturi anche dopo la separazione, dimostrando come il rispetto e l'affetto possano trascendere la fine di un'unione matrimoniale. Il libro e le confessioni in studio completano il quadro di una donna che guarda al futuro con serenità.