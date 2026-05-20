Alessandra Mussolini trionfa all'ottava edizione di 'Gf Vip'

L'ex parlamentare Alessandra Mussolini è stata la vincitrice dell'ottava edizione del reality show 'Gf Vip, raccattando il titolo da Antonella Elia e Raimondo Todaro. Al termine della finale, ha ricevuto una inaspettata sorpresa: ha potuto riabbracciare sua sorella Elisabetta. Sulla decisione di intraprendere il reality show nonostante i pareri contrari ricevuti, Alessandra Mussolini ha dichiarato di voler sfatare i pregiudizi e di essere stata spinta dalla scetticismo di chi le aveva detto di non fare il Gf Vip.

L'ex parlamentare Alessandra Mussolini è stata la trionfatrice dell'ottava edizione del reality show ** Gf Vip **, mentre la seconda Antonella Elia e Raimondo Todaro si sono knaparati al terzo posto.

Nel corso della finale Alessandra Mussolini ha ricevuto inaspettatamente una sorpresa: è potuta riabbracciare sua sorella Elisabetta, che finora non era mai apparsa in tv. Sulla vicenda, l'ex parlamentare ha dichiarato di aver intrapreso l'esperienza nonostante i pareri contrari ricevuti, con la motivazione di voler sfatare i pregiudizi e di essere stata spinta dalla scetticismo di chi le aveva detto di non fare il Gf.

L'ex parlamentare ha in passato lavorato in tv e ha recitato accanto a sua zia fianco al ballerino Maykel Fonts, risultando terza. Successivamente, Alessandra Mussolini ha preso parte ad esperienze artistiche più o meno rilevanti, non sempre battendo successi, tra cui sostenere la candidatura alle elezioni europee 2024





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