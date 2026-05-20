Alessandra Mussolini trionfa e Antonella Elia conquista il argento nel reality show

Il reality show si è concluso dopo quasi due mesi d'insediamento. Alessandra Mussolini si è aggiudicata il primo posto, vincendo contro Antonella Elia alessandra Mussolini ha trionfato nella finale del reality-show. Medaglia d’argento per Antonella Elia. Terzo posto per Raimondo Todarogrande fratello vip.

Dopo oltre sessanta giorni all’interno della casa più spiata del piccolo schermo, Alessandra Mussolini ha trionfato nella finale del reality-show. Medaglia d’argento per Antonella Elia .

Terzo posto per Raimondo Todarogrande fratello vip. (... ) Ilary Blasi ha sottoposto i concorrenti a un gioco delineando i due terzetti in sfida televoto: il primo composto da Alessandra Mussolini, Raul Dumitras e Adriana Volpe, il secondo formato da Antonella Elia, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro. (...

) Sono stati presentati i volti ufficiali del reality show condotto da Ilary Blasi che andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, un cast variegato composto da nomi noti del mondo dello spettacolo italiano e altri che già vantano carriere nella moda e non solo, che il pubblico imparerà presto a conoscer





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