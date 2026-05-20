Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 2026

Antonella Elia e Alessandra Mussolini si sono ritrovate nella finale del Grande Fratello Vip 2026, dopo due mesi di programma. Alla fine, Alessandra Mussolini ha vinto con il 55,95% delle preferenze del pubblico, mentre Antonella Elia ha ricevuto i complimenti delle opioniste in studio per il percorso fatto durante questa edizione.

Dopo due mesi di programma, nella finale del 19 maggio Antonella Elia e Alessandra Mussolini si sono trovate faccia a faccia come era già avvenuto poche settimane fa.

Le due concorrenti, infatti, sono state le prime finaliste. A distanza di pochi giorni, Elia e Mussolini si sono ritrovate fianco a fianco davanti a Ilary Blasi: ad avere la meglio è stata Alessandra che ha vinto con il 55,95% delle preferenze da parte del pubblico. Poco prima dell'annuncio delle vincitrici le due concorrenti hanno ricevuto i complimenti delle opioniste in studio per il percorso fatto durante questa edizione.

Alessandra, sei stata una concorrente instancabile, infaticabile, anche insopportabile ma anche chi non ti ha sopportato ha avuto modo di apprezzarti - è stata l'opinione di-. Antonella ha un aspetto fanciullesco, prima candida poi arrabbiata come una bambina a cui hanno rotto il giocattolo. Vinciamo tutte e due, ha scherzato prima del verdetto Alessandra Mussolini. Grazie al pubblico, non pensavo potesse portarmi qui, sono state le parole di Antonella Elia.

Finalmente il verdetto, con l'incoronazione di come vincitrice del Grande Fratello Vip 2026 è Alessandra Mussolini. A lei i 100 mila euro di montepremi, di cui la metà sarà devoluta in beneficenza. Copyright © 1999-2026 RTI S.p. A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.

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