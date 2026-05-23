Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip, svela la rivelazione su Sophia Loren eشی recuerdosulta sorpresa

Alessandra Mussolini, una volta politica e attrice, ora è un personaggio tv. Ha appena vinto l'ottava edizione del Grande Fratello Vip. Chissà cosa proporrà di nuovo. Tra le altre cose, ha parlato della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia, svelata la rivelazione su Sophia Loren e spiegata come non si aspettava la vittoria

Politica, attrice, ma ora soprattutto personaggio tv. Era Alessandra Mussolini . Questo personaggio tv classe 1962, di recente ha vinto l'ottava edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Ora, intervistata da SuperGuidaTv, Mussolini ha parlato dell'esperienza nella Casa più spiata d'Italia, lasciandosi anche andare a una rivelazione su alcune parole spese dalla famosissima zia Sophia Loren. Bella e stupenda, al contrario della sua famosissima zia, che negli anni ha fatto la mamma popolare e famosa.

'Sono felice di essere stata completamente me stessa; neanche i miei amici più intimi mi conoscevano così a fondo, perché un conto è fare un viaggio insieme, un altro è condividere la quotidianità della camera da letto, vedere come ti svegli e assistere alla tua routine, ha esordito Mussolini. Ha rivelato: ‘Quando mi sono rivista e ho parlato con mia zia Sofia, lei ha sintetizzato tutto dicendomi in dialetto: ‘Ma che ti fir a fa?





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