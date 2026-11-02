Alessandra Tripoli denuncia insulti per gravidanza: il corpo è mio

La ballerina Alessandra Tripoli risponde agli insulti online sulla sua gravidanza, affermando che mostrare il pancione è un atto di orgoglio e libertà.

Alessandra Tripoli, storica maestra di danza nota al grande pubblico per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, ha denunciato pubblicamente una violenta ondata di odio digitale ricevuta mentre attende il secondo figlio. La ballerina ha condiviso i dettagli delle minacce e degli insulti misogini trovati sotto le sue foto sui social network, dove alcuni utenti aggressivi hanno giustificato la violenza sessuale contro le donne con frasi come "Poi vi chiedete perché vi stuprano".

La reazione contro il cyberbullismo

Di fronte a questi commenti agghiaccianti, Alessandra Tripoli ha scelto di non rimanere in silenzio, assumendosi la responsabilità morale di divulgare questi messaggi tossici per contrastare la disumanizzazione dilagante nelle conversazioni online. La ballerina si è rivolta direttamente alla conduttrice Caterina Balivo, esprimendo la sua sconvolgente reazione all'atteggiamento dei "leoni da tastiera" che cercano di negare la gioia della maternità attraverso l'odio.

Also read Alessandra Tripoli, dove vive la ballerina: la villa in Sicilia, il trasferimento da Hong Kong e la maternità

Orgoglio per la gravidanza e messaggio ai figli

La protagonista ha sottolineato con fermezza che mostrare la propria vita e il proprio corpo durante la gravidanza è fonte di immenso orgoglio e serenità, rifiutando qualsiasi forma di giudizio esterno. Ha dichiarato di voler insegnare ai propri figli a gestire i loro corpi con piena autonomia, ribadendo che "questo corpo è mio e lo mostro quanto e come mi pare", senza subire imposizioni esterne.

Advertisement

Il supporto di Federica Pellegrini

Prima di affrontare la questione in pubblico, Alessandra Tripoli ha trovato conforto e solidarietà presso l'ex nuotatrice Federica Pellegrini, la quale aveva subito attacchi simili in passato per aver mostrato la propria gravidanza. Le due amiche hanno condiviso i messaggi offensivi ricevuti, creando un fronte unito contro quel fenomeno di aggressività verbale che coluisce inutilmente le donne incinte nei canali digitali.