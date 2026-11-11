Il giornalista e scrittore Alessandro Baricco presenterà un nuovo intervento sul romanzo di Dostoevskij a Roma, sorretto dal sindaco Gualtieri. L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria e si svolgerà nell'Auditorium Parco della Musica.

Alessandro Baricco si presentará a Roma al 22 novembre con la lezione "La Tempesta Silenziosa. Ultimo atto. Prima del Prossimo" sul romanzo Le notti bianche, al Salone Santa Cecilia dell'Auditorium Parco della Musica. L'incontro è gratuito, con prenotazione obbligatoria, e inizia alle ore 18, con portone aperto alle 17.15.

Il 17 giugno ha segnato la rotta della lettura collettiva

Il 17 giugno 2026 la città ha ospitato 30.000 persone che hanno condiviso la lettura di Le notti bianche in varie aree della capitale, portandogli quarte. L'evento, promosso dall'Assessorato alla Cultura, ha trasformato piazze e tetti in spazi di lettura, suscitando grande interesse e rimando la presenza di Baricco stesso durante la riunione di conferenza stampa del 9 novembre.

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Progetto "La Tempesta Silenziosa" in funzione con Baricco a capo

Nel secondo round previsto per il 22 novembre, Alessandro Baricco analizzerà il romanzo di Fëdor Dostoevskij, stendendo la sua interpretazione poetica e le tematiche di fondo. Sarà accompagnato da proiezioni di immagini e contributi dell'evento di giugno, permettendo al pubblico di ripercorrere i momenti più significativi.

Reazioni del sindaco e di Baricco : emotività e collettività

Il sindaco Gianluca Gualtieri ha elogiato l'esperienza come "un'esperienza individuale ma collettiva". Ha descritto la trasformazione degli spazi urbani, dal Campidoglio ai binari della metro, in luoghi di lettura collettiva, affermando che "in quel momento sono diventati più belli". Baricco si è espresso con entusiasmo: "Non avevo in mente che questa cosa succedesse altre volte. Poi è stato quasi impossibile evitare di farlo di nuovo. Abbiamo fatto qualcosa che prima non esisteva, i numeri sono stati più grandi di quello che potevamo immaginare e mi ha colpito molto la qualità."

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Destinazione del pubblico e meccanismi di partecipazione

La partecipazione all'evento è gestita con un sistema di prenotazione obbligatoria, che garantisce la gestione ordinata del flusso di pubblico. Sarà possibile accedere all'evento a partire dalle ore 18, con apertura delle porte alle 17.15 per permettere agli ascoltatori di trovare i propri posti. Il programma prevede l'analisi delle tematiche del romanzo, suggerimenti poetici e una discussione guidata sulla relevazione delle sue idee.

Prospettive future per la cultura legata alla memoria a Roma

Il successivo passo del progetto prevederà accompagnamenti culturali per celebrare la Giornata della Memoria, con ulteriori letture collettive in altri quartieri del centro storico, e arruolare collaborazioni con le scuole locali. L'esperto in arte di comunicazione Società Italiana di Promozione di Cultura ha ipotizzato che la serie di incontri continui a incanalare l'attenzione degli studenti e delle famiglie verso i temi della memoria, della poética e della literatùra russa, creando un nuovo modello di eventi pubblici a Roma.