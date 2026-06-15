Un grave incidente è avvenuto sull'autostrada A1 Milano-Napoli, all'altezza del chilometro 702, nel tratto compreso tra Caianello e Capua. Una Citroen C3 e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un violento impatto, per cause ancora da accertare.

Alessandro Borghi : Recito un film completamente in spagnolo. Voglio mettermi alla prova, altrimenti la vita è una noia mortale. Oggi, sull'autostrada A1 Milano-Napoli , all'altezza del chilometro 702, nel tratto compreso tra Caianello e Capua , in direzione Napoli, è avvenuto un grave incidente.

Intorno alle 12, una Citroen C3 e un mezzo pesante sono rimasti coinvolti in un violento impatto, per cause ancora da accertare. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e alla polizia stradale per i rilievi necessari, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Teano. I pompieri hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere dell'auto il conducente e una donna rimasti incastrati all'interno dell'abitacolo. Il primo è stato portato al Cardarelli, la donna d'urgenza all'ospedale di Caserta.

Nell'auto viaggiava anche un bambino di 4 anni, che dopo essere stato estratto dalla vettura e stabilizzato dal personale sanitario, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Santobono di Napoli. Le condizioni della coppia e del bimbo sono apparse critiche. Dopo l'incidente, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area.

Il traffico in direzione Napoli è fortemente rallentato e, durante le operazioni di soccorso, è rimasto completamente bloccato con lunghe code nel tratto interessato





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