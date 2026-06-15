Alessandro Borghi si cimenta in un film in spagnolo: 'Voglio mettermi alla prova'

Mentre Alessandro Borghi si prepara a recitare in un film interamente in spagnolo, Giulia De Lellis e Tony Effe stanno vivendo la loro prima estate da genitori con la piccola Priscilla. La famiglia ha trascorso un weekend in Versilia, dove hanno goduto di un tranquillo momento in spiaggia.

Alessandro Borghi si metterà alla prova recitando un film interamente in spagnolo, dichiarando di voler evitare la noia mortale. Intanto, Giulia De Lellis e Tony Effe stanno vivendo la loro prima estate da genitori con la piccola Priscilla .

La coppia ha trascorso un weekend in Versilia, dove hanno goduto di un tranquillo momento in spiaggia. Mamma Giulia ha documentato questi momenti preziosi su Instagram, condividendo foto della piccola Priscilla che gioca in spiaggia e si diverte nel suo primo contatto con la sabbia e l'acqua. Tony Effe ha festeggiato il suo 35° compleanno con una cena a lume di candela e una dolce dedica di Giulia De Lellis.

La famiglia ha trascorso una giornata serena in spiaggia, tra coccole, giochi e il primo assaggio di cocomero per la piccola Priscilla





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