Alessandro Borghi si cimenta in un film in spagnolo: 'Voglio mettermi alla prova'

I Mondiali 2026 entrano nella sesta giornata con partite imperdibili, tra cui gli esordi delle finaliste del Mondiale del 2022, l'Argentina campione del mondo e la Francia. Nella quinta giornata, la Spagna, campione d'Europa, ha pareggiato 0-0 contro Capo Verde, mentre Belgio ed Egitto, Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda hanno tutti pareggiato. Oggi, la Francia affronta il Senegal, l'Iraq incontra la Norvegia e l'Argentina esordisce contro l'Algeria. L'Austria giocherà contro la Giordania nella prima partita del Gruppo J.

Alessandro Borghi si cimenta in un film completamente in spagnolo, desideroso di mettersi alla prova per evitare la noia. Oggi, martedì 16 giugno, i Mondiali 2026 entrano nella sesta giornata con quattro partite imperdibili, tra cui gli esordi delle finaliste del Mondiale del 2022, l' Argentina campione del mondo e la Francia .

Nella quinta giornata, la Spagna, campione d'Europa, ha pareggiato 0-0 contro Capo Verde, mentre Belgio ed Egitto, Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda hanno tutti pareggiato. Oggi, la Francia affronta il Senegal, l'Iraq incontra la Norvegia e l'Argentina esordisce contro l'Algeria. L'Austria giocherà contro la Giordania nella prima partita del Gruppo J





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