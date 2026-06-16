Alessandro Borghi si mette alla prova con un film in spagnolo e Natalia Paragoni si gode la Liguria con le figlie

L'influencer Alessandro Borghi si trova in Liguria con la famiglia per trascorrere alcune giornate al mare. Assente il compagno Andrea Zelletta a causa di impegni di lavoro. Natalia Paragoni, invece, sta affrontando un momento delicato della sua vita a causa di un tumore, ma cerca di godersi ogni istante dell'estate insieme alle figlie.

Alessandro Borghi si sta mettendo alla prova recitando un film interamente in spagnolo, dichiarando che altrimenti la vita sarebbe una noia mortale. L'influencer si trova in Liguria con le figlie Ginevra e Beatrice e i suoi familiari, approfittando delle belle giornate per concedersi qualche momento di relax in riva al mare.

Assente, almeno per ora, il compagno Andrea Zelletta. L'ex tronista aveva raccontato alcuni giorni fa attraverso le sue Instagram Stories che avrebbe voluto raggiungere la famiglia per trascorrere con loro l'inizio della vacanza, ma alcuni impegni di lavoro lo hanno costretto a rinunciare. Un viaggio professionale gli impedisce infatti di condividere questi primi giorni al mare con Natalia e le bambine. Nel frattempo l'influencer sta documentando sui social le sue giornate liguri.

Nelle ultime ore ha pubblicato un carosello di fotografie che ha conquistato i follower, tra scorci di spiaggia, bagni in mare e dolci momenti insieme alla figlia.

'Ci siamo solo noi', ha scritto Natalia a corredo delle immagini, una frase semplice che racchiude la ricerca di una serenità meritata. Tra gli scatti condivisi ce n'è uno particolarmente tenero che la ritrae insieme a una delle figlie sulla battigia, mentre si godono il mare e il sole. Altre fotografie mostrano invece Natalia immersa nell'acqua cristallina o rilassata sulla spiaggia. A catturare l'attenzione dei follower è stato anche il look scelto per la giornata al mare.

Natalia ha indossato un elegante costume intero bianco, reso ancora più originale da una grande rosa rossa applicata al centro del décolleté. Un dettaglio romantico che richiama perfettamente il foulard scelto per completare l'outfit. La bandana, infatti, riprende gli stessi colori del costume: fondo bianco decorato da piccole roselline rosse, in perfetta armonia con il costume. È un'estate con un sapore diverso, Natalia lo sa bene e per questo proverà a godersi ogni minuto, ogni istante.

Natalia Paragoni sta affrontando un momento particolarmente delicato della sua vita. All'ottavo mese della sua seconda gravidanza ha scoperto di essere affetta da un tumore, un. Dopo la nascita della figlia ha iniziato il percorso di cure e, nei giorni scorsi, ha raccontato ai suoi follower uno degli, che lei chiama 'infusione': la perdita dei capelli. Per prepararsi a questo cambiamento, aveva deciso di accorciarli progressivamente fino a lasciarli andare del tutto.

Anche il foulard che indossa nelle foto condivise sui social si inserisce in questo percorso, diventando un accessorio che unisc





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