Alessandro Borghi si prepara per un film in spagnolo e tregua nella vertenza Electrolux

Il noto attore Alessandro Borghi annuncia la sua sfida con un film completamente in spagnolo. Intanto, la vertenza Electrolux vede una sospensione del piano di chiusure e licenziamenti dopo il confronto al ministero, con i sindacati che parlano di una tregua armata in attesa di una soluzione definitiva.

Il noto attore italiano Alessandro Borghi ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto cinematografico che lo vedrà impegnato in un film completamente in spagnolo.

L'attore, famoso per il suo impegno in produzioni nazionali e internazionali, ha dichiarato: Voglio mettermi alla prova, altrimenti la vita è una noia mortale. Questa scelta rappresenta per lui una sfida artistica volta a espandere i propri orizzonti linguistici e interpretativi, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e desiderio di sperimentare oltre i confini della cinematografia italiana. Nel frattempo, si registra uno sviluppo significativo nella vertenza industriale che riguarda lo stabilimento Electrolux di Cerreto d'Esi, nelle Marche.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha visto un confronto tra il governo, i sindacati e la multinazionale svedese, che ha portato alla sospensione del piano di chiusura dello stabilimento. Si tratta di un primo risultato concreto, definito dai sindacati come una tregua, poiché il progetto di ristrutturazione non è stato completamente ritirato.

L'azienda si è impegnata a non avviare licenziamenti, chiusure o altre iniziative unilaterali durante la nuova fase negoziale, della durata di 50 giorni, e ha manifestato disponibilità a discutere misure alternative e condivise. Il ministro Adolfo Urso ha chiesto all'azienda di compiere il primo passo, rinunciando alle iniziative già annunciate e aprendo un confronto vero e serrato attraverso un calendario ravvicinato di incontri.

L'obiettivo dichiarato dal governo è arrivare a un piano diverso, fondato su investimenti, innovazione, tutela degli stabilimenti e salvaguardia dell'occupazione, mettendo a disposizione eventuali strumenti pubblici per sostenere un progetto industriale alternativo. Per i sindacati si tratta di una prima vittoria, ma non della conclusione della vertenza.

La situazione non è risolta definitivamente, però il piano è sospeso e l'azienda non partirà unilateralmente con nessuna iniziativa, ha spiegato Davide Sperti, segretario generale della Uilm, parlando di un risultato ottenuto grazie alle mobilitazioni organizzate nelle ultime settimane. La formula utilizzata dai rappresentanti dei lavoratori è quella di una tregua armata: il piano non è stato cancellato, ma per 50 giorni non potrà essere applicato mentre prosegue la trattativa.

Il progetto presentato inizialmente l'11 maggio e illustrato nel dettaglio al Mimit il 25 maggio prevedeva 1.719 eccedenze su circa 4.500 dipendenti italiani: quasi quattro lavoratori su dieci. I tagli erano suddivisi tra 994 operai e 725 addetti alle funzioni tecniche, amministrative, di ricerca e di supporto.

Per gli operai, il piano indicava 310 esuberi nello stabilimento di Susegana, in provincia di Treviso, dove si producono frigoriferi; 256 a Porcia, nel Pordenonese, polo delle lavatrici e sede di importanti attività di ricerca e sviluppo; 241 a Forlì, specializzato in forni e piani cottura; 106 a Solaro, nel Milanese, dove vengono costruite lavastoviglie; e 81 a Cerreto d'Esi, nelle Marche. Quest'ultimo sito, dedicato alle cappe da cucina e con circa 170 occupati complessivi, era destinato alla chiusura integrale.

Le altre 725 posizioni riguardavano soprattutto i colletti bianchi: 392 nell'area ricerca avanzata e sviluppo prodotto, 183 nelle operazioni centrali e locali e 150 nelle funzioni di supporto. La distribuzione territoriale di questi tagli non era stata precisata, alimentando particolare preoccupazione a Porcia, dove si concentra una parte rilevante delle competenze tecniche e progettuali del gruppo in Italia. Il piano prevedeva inoltre una forte riduzione dei volumi e delle gamme prodotte.

A Porcia sarebbero state eliminate le lavasciuga e le lavatrici esterne alla piattaforma Omega, mentre gli stabilimenti rimasti aperti si sarebbero concentrati prevalentemente sui prodotti di fascia media e alta. Secondo Fim, Fiom e Uilm, il risultato sarebbe stato un taglio della produzione italiana vicino al 30%, accompagnato dal trasferimento all'estero di parte delle attività





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Alessandro Borghi annuncia un film in spagnolo: Voglio mettermi alla provaL'attore italiano Alessandro Borghi ha rivelato di essere al lavoro su un film completamente in spagnolo, una sfida linguistica e artistica che segna una nuova tappa nella sua carriera. Borghi ha dichiarato di volersi mettere alla prova per evitare la noia mortale, dimostrando ambizione e desiderio di evoluzione. Il progetto, una coproduzione internazionale, vedrà l'attore impegnato nellapprendimento della lingua e nellinterpretazione di un ruolo intenso, probabilmente in un dramma o thriller. La notizia ha suscitato interesse e ha fatto parlare di un possibile allargamento degli orizzonti del cinema italiano.

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