Alessandro Erminetti ucciso in Brasile: rapina o delitto premeditato

L'imprenditore reggiano Alessandro Erminetti, 72 anni, è stato ucciso in Brasile durante un tentato furto. Dettagli sulla morte a São Gonçalo do Amarante e indagini in corso.

L'imprenditore Alessandro Erminetti è stato trovato morto in Brasile, nello stato di Rio Grande do Norte, dopo essere stato colpito a una tempia da un colpo di pistola. La vittima, di 72 anni e originario di Reggio Emilia, si trovava in Sud America per raggiungere il figlio e trascorrere del tempo con la famiglia. La morte improvvisa dell'uomo, noto leader storico dell'impresa di costruzioni Csi Srl, ha sconvolto gli affari e la comunità locale.

Dettagli dell'omicidio e dinamica

La tragedia è avvenuta durante la sera del primo giorno di arrivo di Erminetti a São Gonçalo do Amarante. Il figlio era in visita con un socio in affari, il quale si stava occupando del pickup aereo dell'imprenditore appena atterrato. Erminetti era salito a bordo del veicolo del socio mentre i due si dirigevano verso l'abitazione o l'hotel previsto. La dinamica dei fatti sembra essere iniziata con un gesto apparentemente innocuo da parte del conducente della vettura.

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Mentre percorrevano le strade di un quartiere di São Gonçalo do Amarante, il guidatore ha deciso di fermare l'auto per offrire un passaggio a uno sconosciuto che si trovava sul lato della strada. L'uomo, non identificato e noto solo sul territorio locale, ha accolto l'offerta e si è seduto sul veicolo. Questo gesto, che sembrava un atto di cortezza, si è trasformato rapidamente in un'aggressione armata con conseguenze fatali.

Confronto armato e ferita mortale

Una volta entrato in auto, il passeggero inaspettato ha estratto un'arma da fuoco puntandola contro i presenti. Alessandro Erminetti ha cercato istintivamente di difendersi e di impedire che il malintenzionato gli sottrasse un piccolo zaino rosso che portava con sé durante il viaggio. La reazione dell'uomo di 72 anni ha innescato la risposta violenta dell'aggressore, il quale ha esploso un unico colpo di pistola che ha colpito la vittima in una tempia.

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Il proiettile ha avuto effetto immediato e fatale, causandone la morte sul colpo o nei pressi della scena. Non vi sono stati altri feriti tra i presenti, ma la scena è rimasta segnata dalla brutalità dell'attacco. Le autorità brasiliane hanno circondato la zona per preservare le prove e iniziare le indagini preliminari sul luogo dell'omicidio. La famiglia ha appreso la notizia attraverso la stampa locale, dopo aver comunicato la scomparsa.

Investigazioni su rapina o moventi occulti

Le prime ipotesi degli investigatori locali indicano che l'episodio potrebbe essere una rapina finita tragicamente, data la presenza dello zaino rosso e l'estrazione immediata dell'arma. Tuttavia, le circostanze restano tutt'altro che chiarite e non si esclude la possibilità di un retroscena più complesso. Le autorità mantengono il massimo riserbo sui dettagli investigativi per non compromettere le operazioni in corso.

La famiglia della vittima sta seguendo gli sviluppi del caso con grande preoccupazione, avvalendosi di un legale di fiducia che collabora direttamente con un avvocato residente in loco. Questo contatto giuridico ha lo scopo di garantire che la verità sui fatti emerga chiaramente e che la giustizia sia resa all'imprenditore reggiano. L'identità dell'aggressore non è ancora stata confermata ufficialmente dalle forze dell'ordine.

Impatto sulla comunità e prossimi passi

Alessandro Erminetti era una figura di spicco nel mondo delle costruzioni, avendo guidato la storica impresa Csi Srl prima di andare in pensione. La sua morte lascia un vuoto significativo nel panorama imprenditoriale italiano e nel tessuto sociale della sua città natale. Gli uffici Csi Srl e i colleghi stanno elaborando il lutto per la perdita di un pioniere del settore che ha lasciato un'impronta duratura.

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Le esequie della vittima sono già avvenute, come annunciato dalle autorità locali e confermato dalla Gazzetta di Reggio. La comunità sta affrontando il dolore per la scomparsa prematura di un uomo che aveva scelto di trascorrere gli ultimi anni della sua vita dedicandosi alla famiglia e ai propri cari. Le indagini continuano per identificare con certezza il mandante o l'esecutore materiale del colpo di pistola.