Alessandro Errico torna sul palco romano per il trentennale dell'album. Sold out al Forum Theatre a Dicembre, il cantautore celebra la sua carriera.

Alessandro Errico è tornato protagonista delle scene musicali italiane, confermando un concerto al Forum Theatre di Roma. La data del 19 dicembre ha registrato il sold out totale, con gli ultimi biglietti ancora disponibili per la replica del 20 dicembre. Questa avvenimento segna il ritorno pubblico dell'artista, dopo decenni di assenza dai riflettori televisivi principali.

Trentennale dell'album Il mondo dentro me

Il ritorno di Alessandro Errico nasce dall'iniziativa di un amico storico che ha chiesto cosa intendesse fare per il trentennale del suo album Il mondo dentro me. La domanda non era un'ipotesi, ma dava per scontata la risposta. Errico ha quindi deciso di "buttare un sasso nello stagno", generando una reazione immediata e un'onda d'urto nell'ambiente musicale. La decisione era inaspettata, nata in corsa e confermata dopo aver pubblicato un video annuncio sui social media.

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Alessandro Errico ha rivelato di essere sempre stato refrattario ai social network, un mondo verso cui nutriva scetticismo. Nonostante il silenzio prolungato, la reazione del pubblico ha dimostrato che molti ascoltatori sono rimasti legati alla sua musica. L'artista ha scoperto che la sua voce continua a risuonare nella memoria collettiva di una generazione nata negli anni Novanta, mantenendo viva la sua eredità artistica.

Rifiuto del personaggio televisivo negli anni Novanta

Il percorso di Alessandro Errico è iniziato quando Maria De Filippi lo lanciò come primo talento nel programma Amici. All'epoca, il talk show era già un fenomeno di successo. Il giovane cantautore, a soli vent'anni, affrontò un successo travolgente che lo costrinse ad allontanarsi troppo presto dalle scene. La cultura musicale degli anni Novanta divideva nettamente i campi: provenire dalla televisione significava essere visti come un prodotto costruito.

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Alessandro Errico visse male questa percezione, sentendosi un "mercante del tempo" piuttosto che un artista autentico. I giornalisti lo approcciavano ancora con il disco incellophanato, senza nemmeno averlo ascoltato. Questa dinamica creò un conflitto tra il personaggio televisivo e la persona reale, portandolo a decidere di "uccidere" quel personaggio pubblico per riconquistare la propria credibilità.

La scelta di sparire fu radicale e durò sette mesi. Errico si ritirò in un eremo dopo la sua partecipazione a Sanremo nel 1997. Questa distanza fu necessaria per dimostrare a se stesso di essere un bravo cantautore, non un semplice prodotto mediatico. Il silenzio fu il primo passo per ricostruire una dignità artistica fuori dalle logiche del tempo.

Formazione universitaria e scrittura letteraria

Dopo il secondo album, Alessandro Errico alzò l'asticella per dimostrare le proprie capacità artistiche. Studió intensamente e collaborò con Gianni Maroccolo e Riccardo Tesi per produrre dischi alternativi. La sua formazione artistica si allargò fino a includere la scrittura con Edoardo Sanguineti, considerato il più grande poeta italiano del Novecento. Questo periodo fu cruciale per la sua crescita personale e professionale.

Alessandro Errico ottenne una laurea in Lettere e insegnò Storia e critica del cinema all'università. La sua attività si estese anche alla pubblicazione di scritti su Antonio Gramsci, figura che descrive come un ibrido tra artista e grande politico. Ha inoltre lavorato nella comunicazione politica, mantenendo sempre al centro la parola e la capacità di sintetizzare concetti complessi.

Il filo rosso di queste esperienze è la comunicazione. Che si tratti di insegnare cinema, scrivere un comunicato o comporre una canzone, il processo richiede la stessa precisione. Nel frattempo, non ha mai smesso di scrivere musica, realizzando tre dischi inediti che spera di pubblicare prima del prossimo tour romano.

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Reinvenzione artistica e futuro musicale

Alessandro Errico ha due figlie di diciassette e diciotto anni, entrambe studenti liceali con una forte passione per la musica. Suonano il pianoforte e ascoltano musica in modo critico, senza che il padre abbia mai cercato di indirizzarle verso la carriera artistica. La sua educazione materna si basa su un mantra: fare tutto come se si fosse i primi, senza guardare al domani.

Il prossimo progetto musicale di Alessandro Errico si chiama "Tutto quello che non sei". Questo brano esplora la paura di nascondersi fino a diventare invisibili a se stessi. L'artista spera di pubblicarlo prima del concerto, includendolo tra i tre inediti che canterà dal vivo a Roma.

La nostalgia per Alessandro Errico funge solo da defibrillatore, non come fine ultimo. L'obiettivo è una riconnessione con il pubblico, non un'operazione puramente retrospettiva. La sua musica è legata a ricordi profondi, come la nonna o persone perdute, rendendo l'ascolto un'esperienza abitativa e non superficiale.

Alessandro Errico definisce il proprio disincanto come un approccio col sorriso. Non vuole caricarsi di troppe aspettative, ma nemmeno perdersi nulla di ciò che sta nascendo. Il ritorno al Forum Theatre di Roma è il momento per portare la propria autenticità al centro dell'attenzione, dimostrando che la sua voce è ancora vitale e necessaria.