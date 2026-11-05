Alessandro Florenzi indagato per gioco d'azzardo in Torino

La Procura di Torino iscrive nel registro degli indagati il calciatore Alessandro Florenzi per esercizio abusivo di scommesse. Dettagli sull'indagine e prossimi interrogatori.

La Procura della Repubblica di Torino ha iscritto nel registro degli indagati il calciatore Alessandro Florenzi, attualmente tesserato per il Milan, nell'ambito dell'inchiesta sul fenomeno delle scommesse nel calcio. La misura cautelare e l'iscrizione nel registro mirano a accertare la responsabilità del giocatore per l'ipotesi di reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, una fattispecie già applicata ad altri noti professionisti dello sport in questa stessa indagine.

L'accusa e la normativa di riferimento

La fattispecie contestata ad Alessandro Florenzi fa riferimento all'articolo 4 della legge 401 del 1989, la stessa norma che ha portato all'apertura delle indagini nei confronti di Nicolo Zaniolo, Federico Fagioli e Sandro Tonali. L'accusa principale riguarda l'attività di mediazione o gestione illegale di scommesse sportive, un fenomeno che le autorità giudiziarie stanno monitorando con crescente severità per proteggere l'integrità delle competizioni agonistiche. L'iscrizione nel registro degli indagati rappresenta un passo formale cruciale, che pone il calciatore sotto la vigilanza diretta dell'autorità inquirente per l'evitare il rischio di inquinamento delle prove o fughe.

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Il ruolo di Manuela Pedrotta nelle indagini

Le indagini sono condotte sotto la direzione della Procuratrice Manuela Pedrotta, che sta coordinando le attività investigative per ricostruire le dinamiche precise delle presunte Illegalità. Alessandro Florenzi sarà chiamato a rispondere delle accuse nei prossimi giorni, con un interrogatorio che si terrà presso gli uffici della Procura in Corso Vittorio Emanuele II a Torino. La presenza del giocatore davanti all'autorità giudiziaria è un momento cruciale per definire il perimetro della sua responsabilità e per valutare eventuali elementi attenuanti o di collaborazione con l'inchiesta. Il contesto operativo della procura torinese si configura come uno dei centri nevralgici del contrasto alle illegalità nel mondo del calcio italiano.

Il confronto con altri casi noti nel calcio

La situazione di Alessandro Florenzi non è isolata, ma si inserisce in un quadro più ampio che coinvolge diverse figure di spicco dello sport nazionale. Nicolo Zaniolo, Federico Fagioli e Sandro Tonali sono già coinvolti in procedimenti simili, creando un parallelismo diretto nelle modalità di trattazione delle accuse. Questa convergenza di casi suggerisce alla magistratura di adottare un approccio sistematico per smantellare eventuali reti di scommesse illegali che potrebbero coinvolgere più atleti. La coerenza nelle applicazioni della legge 401 del 1989 dimostra la volontà delle istituzioni di garantire una pari applicazione della giustizia indipendentemente dalla notorietà dei soggetti coinvolti.

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Impatto e prossime procedure giudiziarie

Le prossime settimane saranno determinanti per comprendere l'evolversi della situazione legale per il calciatore del Milan e per gli altri indagati. L'interrogatorio programmato a Torino servirà a raccogliere le versioni ufficiali e a valutare la ricostruzione dei fatti da parte delle parti coinvolte. Le conseguenze professionali e reputazionali per Alessandro Florenzi sono di grande rilievo, dato il suo status di giocatore di alto profilo e l'appartenenza alla nazionale. L'esito di queste indagini potrebbe influenzare non solo la carriera individuale, ma anche la percezione pubblica del fenomeno delle scommesse illegali nel panorama sportivo contemporaneo.

Dettagli sulla locazione e sul contesto operativo

Il luogo prescelto per gli interrogamenti è l'ufficio della Procura di Torino situato in Corso Vittorio Emanuele II, una struttura storicamente centrale per l'amministrazione della giustizia in Piemonte. La scelta di questa sede riflette la centralità delle indagini condotte dal pubblico ministero Manuela Pedrotta. Per Alessandro Florenzi, il trasferimento a Torino rappresenta un impegno logistico e legale non indifferente, che richiede la massima attenzione ai dettagli procedurali. Il rispetto delle scadenze e delle convocazioni è fondamentale per evitare ulteriori complicazioni legali che potrebbero aggravare la posizione dell'indagato.