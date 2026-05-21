Alessandro Mantovani e Dario Carotenuto fermati da Israele, raccontano le loro esperienze

I due giornalisti del Fatto Quotidiano sono stati fermati da Israele insieme ad altri 429 attivisti e hanno subito un trattamento incivile. Mantovani e Carotenuto sono tornati in Italia dopo essere stati rilasciati e hanno raccontato le loro esperienze.

Fabio Caressa e Benedetta Parodi pagano le vacanze a metà, ma non è il caso di Alessandro Mantovani e Dario Carotenuto . I due giornalisti del Fatto Quotidiano sono stati fermati da Israele insieme ad altri 429 attivisti e hanno subito un trattamento incivile.

Mantovani e Carotenuto sono tornati in Italia dopo essere stati rilasciati e hanno raccontato le loro esperienze. Secondo loro, le forze israeliane hanno sparato contro la loro barca e poi li hanno portati in una nave prigione dove sono stati incatenati, ammanettati e picchiati. Alcuni degli attivisti sono stati vittime di violenze sessuali e di problemi alle orecchie e agli occhi.

Mantovani e Carotenuto sono molto preoccupati per gli attivisti che sono ancora in Israele e non sanno cosa stiano subendo





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Mantovani e Carotenuto rientrano in Italia dopo la Flotilla, raccontano violenze e manubriIl deputato del M5S Dario Carotenuto ed il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della Flotilla intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati, all'aeroporto di Fiumicino, da un volo di linea da Atene, accolti, tra gli altri, con abbracci, dai deputati Arturo Scotto (Pd) e del M5S, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina Dorso. Presenti anche la mamma di Mantovani, Maria Gabriella, la vice Direttrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, e l'attivista Tony La Piccirella. Mantovani racconta che anche a lui e Carotenuto sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion.

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