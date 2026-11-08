Alessandro Matri: La depressione post-Milan e la lotta contro la paura della SLA

Alessandro Matri racconta la crisi profonda seguita al fallimento al Milan, tra depressione e diagnosi di SLA. Un viaggio nella salute mentale.

L'ex attaccante italiano Alessandro Matri ha reso pubblici i drammatici momenti di crisi personale vissuti durante la sua breve e deludente esperienza al Milan. Nel corso della sesta puntata del programma televisivo del sabato sera su Rai 1, il giocatore ha scelto di narrare senza filtri un periodo della sua carriera in cui le difficoltà sportive si sono trasformate in una battaglia interiore per la salute psicologica. La sua testimonianza emerge come un esempio di vulnerabilità nel mondo dello sport professionistico, rivelando come la pressione dei risultati abbia influenzato negativamente il suo equilibrio personale.

I Numeri del Fallimento Sportivo

Il punto di svolta negativo per Matri coincide con il suo trasferimento al Milan, avvenuto tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014. Durante questo arco temporale, il giocatore ha totalizzato soltanto quindici presenze in campionato, realizzando un singolo gol. Questa produzione statistica è risultata drasticamente inferiore rispetto alla fase precedente della sua carriera. In precedenza, infatti, Matri aveva vestito la maglia della Juventus, dove in due anni e mezzo di militanza era riuscito a segnare trentacinque reti. Il divario tra le aspettative iniziali e la realtà dei numeri conseguiti ha agito come il catalizzatore principale di una profonda crisi identitaria.

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La Paura della SLA e la Diagnosi

La delusione sul campo si è rapidamente estesa alla sfera personale, innescando un meccanismo di ansia ossessiva. Alessandro Matri ha confessato di essere caduto in uno stato depressivo caratterizzato dalla paura irrazionale di aver contratto la sclerosi laterale amiotrofica, conosciuta come SLA. Questa patologia neurodegenerativa grave ha dominato i suoi pensieri, portandolo a cercare immediatamente un supporto specialistico. Per gestire questa paura costante, l'ex calciatore ha istituito un rigoroso calendario di controlli medici, sottoponendosi a esami diagnostici approfonditi ogni sei mesi per escludere o monitorare eventuali segni della malattia.

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Il Peso dello Stigma nel Calcio

Narrare la propria fragilità non è risultato facile nel contesto della cultura calcistica, dove l'immagine della forza è spesso dominante. Matri ha spiegato che molti giocatori si sentono costretti a mantenere un'immagine di supereroe agli occhi del pubblico, temendo di perdere la fiducia di allenatori, compagni di squadra e presidenti se mostrano segni di debolezza emotiva. Questo senso di isolamento ha impedito al giocatore di condividere le proprie preoccupazioni con gli addetti ai lavori, facendogli accumulare paure e stress in solitudine. La paura del giudizio è diventata un ostacolo alla ricerca di aiuto immediato, prolungando il periodo di sofferenza psicologica.

La Svolta Personale e Familiare

La risoluzione di questo tormento interno è arrivata grazie alla decisione di rompere il muro del silenzio con le persone più care. Matri ha trovato il coraggio di esprimere le sue paure alla moglie Federica e ai suoi genitori, ricevendo da loro un supporto incondizionato basato sulla protezione e l'assistenza. Parallelamente a questo aiuto familiare, l'ex giocatore ha intrapreso un percorso di analisi psicologica che gli ha consentito di elaborare i traumi legati al fallimento sportivo. La nascita delle sue figlie, in particolare Lenanie, ha ulteriormente contribuito a distogliere la sua attenzione dai pensieri negativi, fornendo un nuovo scopo e serenità alla sua vita quotidiana.