Alessandro Matri: sport, famiglia e l'anima sportiva di Team Jay

In un'intervista, l'ex bomber della Juventus parla di Team Jay, i suoi legami familiari e lo sport come forza motivante nella vita quotidiana.

Sta per tornare un progetto che tiene molto alla Juventus : il cartoon Team Jay , con protagonista una zebra sportiva. Alessandro Matri , ex calciatore juventino, ha recentemente parlato del suo legame con lo sport, la famiglia e questa nuova stagione del cartone. Aveva dei modelli di intrattenimento, come Holly e Benji, che lo avvicinarono al mondo calcistico e condivida con le sue figlie questo periodo di riscoperta dei cartoni animati .

Nel suo ruolo di padre, Matri sottolinea l'importanza dei cartoni didattici nel crescere i valori fondamentali nei bambini. Team Jay, con un personaggio femminile come Cami, una talentuosa calciatrice, rappresenta un messaggio inclusivo. Marin, con due figlie, si dice orgoglioso del loro rapporto con lo sport, seppur non ancora appassionate di calcio, e massimo la loro conoscenza del mondo del calcio grazie ad un'amica juventina. Per Matri, il calcio è stato un supporto nei momenti difficili, ma anche un'ulteriore fonte di stress a volte. Per lui, la sfida quotidiana nella vita attuale risiede nel supportare le figlie nella loro crescita in un mondo sempre più complesso





